Los ciclistas agredidos por un camionero cuentan lo sucedido: "Ya salió con todas las ganas de agredir"

"Esta mañana nosotros salimos a dar un paseo en bicicleta. Íbamos hacia Pontevedra y aquí, en la carretera que va de Placeres a Mollavao, un camión quiso darnos un escarmiento pasándonos muy cerca y dándonos un bocinazo. Nosotros nos asustamos y, como sabemos que ese camión va para Ence cargado con madera, fuimos a recriminarle". Así comienza el relato Ángel Iglesias, unos de los dos ciclistas agredidos con un martillo por el conductor de ese camión.

Ángel explica que fueron a hablar con él y, cuando estaba en el estribo del camión, lo primero que les dijo fue: "Bájate de ahí, que te voy a matar". Y, en cuanto abrió la puerta, "ya bajó con un martillo de grandes dimensiones".

El otro ciclista, Delfín Santiago, prosigue con lo que vivieron: "Yo cogí mi bici para escapar con ella y que no me hiciera lo mismo que a mi compañero. Ya se ve en las imágenes del vídeo que me da un primer martillazo en el hombro, yo corro hacia adelante y ya me da un golpe tremendo en la cabeza; el casco lo deshizo".

"La carretera es muy estrecha, casi no hay sitio para el camión y nosotros, y nos viene de frente. Nos pasó rozando, y entonces fue cuando mi compañero se enfadó", añade Delfín. En su opinión, todo el incidente se habría evitado si el camionero hubiera esperado 200 metros. "Por no esperar unos segundos, nos pudo matar", asegura.

Ángel vuelve a explicar el momento de mayor tensión: "Él dijo 'bájate de ahí, bájate de ahí', y ya veo que hace el amago de agacharse a buscar algo. Yo siempre pensé que será un palo, pero no esperaba que fuera un martillo de dimensiones contundentes". Y asegura que "ya salió con todas las ganas de agredir".

Este ciclista afirma que la bicicleta ha quedado "un poco dañada, pero al final son cosas materiales": "Hasta un policía y yo tuvimos que hacer esfuerzos para recuperarla del medio del monte".

Ángel cuenta que hasta ahora nunca había tenido problemas de este nivel de agresividad: "A veces te bocinan pero este señor tenía el día muy cruzado, y el llevar un objeto contundente ahí ya es malo. Él solo decía que íbamos de dos, y es que nosotros podemos ir de dos".

"Nosotros lo único que queremos es que esto sirva para que la gente conozca los derechos y deberes que tenemos unos y otros", zanjan.