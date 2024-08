Localizan un nuevo ejemplar de mosquito tigre en Tenerife

La Dirección General de Salud Pública, perteneciente a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha detectado la presencia de un nuevo ejemplar del insecto Aedes albopictus, más conocido popularmente como mosquito tigre, en una de las trampas instaladas en el Aeropuerto de Tenerife Sur.

Esta es la segunda vez que se halla esta especie en el aeródromo tinerfeño. La primera ocasión fue en diciembre de 2023. No es de extrañar que haya aparecido en esta zona, ya que tal y como explica Jacob Lorenzo, director del Instituto de Enfermedades Tropicales de la Universidad de La Laguna, los puertos y aeropuertos son los lugares más susceptibles a la aparición de este insecto, puesto que “estos mosquitos invasores se establecen en las maletas de los pasajeros”.

Por ello, desde la primera aparición durante el pasado año, se activó en Canarias el Sistema de Vigilancia Etimológica, que permite “proteger nuestras fronteras” ya que es capaz de “detectar los invasores, como el mosquito tigre, con rapidez”, apunta Jacob Lorenzo.

Tras confirmar que este último ejemplar capturado en una de las trampas de Tenerife Sur era efectivamente un mosquito tigre, tanto la Dirección General de Salud Pública como el Instituto de Enfermedades Tropicales han puesto en marcha la instalación de más cepos, así como la realización de labores de observación en la zona del hallazgo, aunque por el momento, no se ha evidenciado que haya más ejemplares.

“Se trata de una detección puntual”, explica Jacob Lorenzo, y reseña que en el caso de que la presencia de este insecto pasara a ser más frecuente, sí estaríamos ante un problema. “Pero Canarias está lejos de esta realidad, por lo que no hay de qué preocuparse”, sentencia el director.

Más pequeño que los habituales en Canarias

El Aedes albopictus es un mosquito de color negro con rayas de un tamaño menor a los que se suelen ver a diario en las islas, lo que hace más sencilla su identificación a simple vista. Esta especie, según han concluido las investigaciones científicas, es un vector de transmisión de enfermedades víricas en zonas donde esas patologías son endémicas, cosa que no sucede en el archipiélago. En otras palabras, la presencia del mosquito no supone que se produzca la transmisión de enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla o el chikungunya, porque estas no están presentes en el territorio canario.

Aunque las especies halladas nunca han producido picaduras en las islas, se sabe que suelen causar una reacción inflamatoria que va acompañada de un escozor intenso. Son solo las hembras las que producen las picaduras, ya que necesitan alimentarse de sangre humana para completar su proceso de reproducción. Además de sangre, también requieren de agua para finalizar este desarrollo, por lo que utilizan este recurso para depositar sus huevos, de los que emergen las larvas que finalmente se convertirán en mosquitos.

De hecho, el pasado mes de septiembre de 2024 se produjo la primera detección de larvas y mosquitos adultos en Canarias, en los municipios tinerfeños de Tacoronte y Santa Cruz de Tenerife. En dichas áreas, se activó el sistema de vigilancia además de la puesta en marcha de las labores de fumigación. Desde noviembre de 2024 no se ha vuelto a detectar presencia del mosquito en estas zonas.

La colaboración ciudadana es esencial en la detección

Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se destaca que el Sistema de Vigilancia es eficaz en la detección incluso de larvas y huevos de mosquitos invasores de forma precoz, protegiendo a la población de las islas incluso antes de que puedan llegar a picar. En este sentido, se está recopilando toda la información necesaria para acotar, verificar y, en su caso erradicar, la presencia de este mosquito en la isla.

Sin embargo, también recogen que la colaboración de los ciudadanos resulta de gran ayuda para identificar tanto a los mosquitos, como posibles puntos de cría, sirviendo como herramienta para complementar al Sistema de Vigilancia. Por ello, han establecido un apartado de correo electrónico (vectores.scs@gobiernodecanarias.org) al que la ciudadanía puede enviar fotos de sospechas de la presencia del Aedes, o imágenes de reacciones inflamatorias de las cuales se desconozca su origen, indicando el lugar geográfico en el que se ha localizado y un número de contacto, para controlar la situación a la mayor brevedad posible.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com