Los trenes de Cercanías llegarán a Cantabria y Asturias en 2026, lo que implica un retraso de 2 años

El secretario general de Infraestructura, Xavier Flores, ha trasladado en Santander a los consejeros responsables en materia ferroviaria y de movilidad de Cantabria y Asturias que el Ministerio de Transportes prevé que los trenes de cercanías para Cantabria y Asturias lleguen en 2026, con un retraso de dos años. Además, ha pedido a la empresa adjudicataria CAF un calendario para "saber si se pueden ajustar los plazos".

También les ha explicado que el retraso es debido a "una discusión técnica y compleja que podría haber sido más diligente" para adaptar los trenes al ancho métrico de estas regiones.

A su vez, Xavier Flores ha reconocido que esta problemática con los gálibos se conocía desde que se comenzó a trabajar en el contrato en el año 2021, aunque ha matizado que en ningún momento se iban a construir trenes "más grandes que los túneles", sino más pequeños, a lo que añade que "buscábamos el mejor posible".

Xavier Flores ha liderado la reunión que se ha celebrado en la tarde de este miércoles en Santander con el grupo de trabajo entre el Ministerio, ADIF, Renfe, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y los gobiernos de Cantabria y Asturias para hablar del problema con los trenes que iban a enviarse a las dos comunidades para mejorar sus Cercanías.

"Trenes más pequeños de los actuales"

En dicha reunión, Flores ha explicado que si se aplicaba la normativa de gálibos de manera estricta, el resultado era "trenes más pequeños de los actuales", aspecto que se quería evitar porque hubiese sido "irreparable".

También ha insistido en que "no se ha fabricado ningún tren", "no se ha diseñado ningún tren que no quepa por los túneles" y "no se ha utilizado ningún dinero público" fruto del problema con el tema de los gálibos.

Rediseño del contrato

Tras lo ocurrido, se va a rediseñar el contrato y se hablará con la empresa para que facilite un calendario detallado sobre los nuevos plazos y, "si puede, reduzca" los 45 meses previstos en el contrato en vigor. El MITMA se ha comprometido, cuando ocurra esto, a compartir "con plena transparencia" los datos con Cantabria y Asturias.

Después de las explicaciones del Ministerio, ADIF y Renfe, los consejeros de ambas comunidades que han intervenido en la rueda de prensa no han puesto objeciones públicas a lo expuesto por Flores.