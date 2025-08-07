"Las llamas estaban en el carril de mi casa", la angustia de Unai al ver cómo el incendio de Tarifa iba a destrozarle la vida

Sobre las tres de la tarde del martes, un incendio en la localidad gaditana de Tarifa obligó a que más de 1500 personas fuesen evacuadas. La mayoría disfrutaba de sus vacaciones en hoteles y campings mientras se originaba el fuego en uno de ellos, en el de Torre la Peña.

Todo apunta a que el origen del incendio fue por una autocaravana. Varias personas intentaron extinguir el fuego usando mangueras y extintores, pero desafortunadamente las llamas se extendieron por el camping y saltó a la masa forestal, provocando un incidente que miles de personas no olvidarán.

Algunas de ellas lamentaban lo ocurrido al estar un par de días de vacaciones y tener que vivir una situación así: "Venir para dos días y que nos pase esto". Han estado desalojados durante más de 24 horas, pero durante la tarde del miércoles pudieron regresar a los lugares donde disfrutaban de sus días.

Sin embargo, el susto que se llevaron aún les perdura en el cuerpo. Varios de ellos se adelantaron a la orden de ser evacuados. Uno de ellos fue Saúl, uno de los afectados observaba las columnas de humo y cómo el fuego iba cada vez calcinando más rápido: "Ya empezamos a ver las columnas de humo y veíamos que el fuego iba avanzando".

Al igual que Inma, otra de las evacuadas, que abandonaron el lugar "cuando empezamos a ver a la gente un poco más nerviosa, más asustada, porque claro el fuego corría muy rápido". Cuando suceden este tipo de incidentes donde el tiempo no corre a favor hay que ser conscientes de que lo material puede costarte la vida. Inma no dudó en huir y llevarse lo imprescindible: "Una muda de ropa, documentación y salir".

"No nos dejaba llegar ahí"

Aunque, el caso de Unai es distinto. Se encontraba trabajando en uno de los chiringuitos de la zona cuando vio el fuego en el monte. Allí está su casa y decidió ir, pero al llegar se encontró con el acceso cortado y las llamas casi en el carril de su casa: "Cuando ya llegué estaban las llamas prácticamente en el carril de mi casa y la guardia civil había cortado el acceso y no nos dejaba llegar ahí".

El fuego en las inmediaciones de su casa alcanzó su jardín que terminó quemado, pero el interior de su domicilio se salvó al ayudarle trabajadores de un hotel de al lado. "Gracias a la ayuda ciudadana se han salvado muchas cosas que se podían haber perdido", agradece.

Afortunadamente las más de 1500 personas desalojadas han podido regresar y no han sufrido ningún daño personal, pero sí material. Según la subdelegación del Gobierno de Cádiz, el incendio de Tarifa ha quemado once hectáreas. En estos momentos el fuego está estabilizado, pero no extinguido y los efectivos trabajan en conseguir erradicar los focos calientes pendientes de las rachas de viento que puede complicar los trabajos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.