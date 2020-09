'Levántate y anda' el último milagro del doctor Pedro Cavadas con un joven asturiano llamado Enol

Pedro Cavadas ha vuelto a obrar el milagro. En esta ocasión ha logrado devolver las piernas a un paciente desahuciado, un joven asturiano que había perdido toda esperanza de volver a caminar. Hoy la familia de Enol Jordán Castaño de veintitrés años ha estado en el programa Espejo Público de Antena3. El joven ha logrado volver a andar tras ser operado por el médico valenciano.

Obró el milagro

El cirujano Pedro Cavadas ha estado en los últimos meses en las portadas de distintos medios por las predicciones sobre el coronavirus que dio en una entrevista en Espejo Público, en Antena3 Noticias. Pero realmente, el cirujano valenciano ha vuelto a ser noticia por sus intervenciones quirúrgicas y no por la epidemiología. Uno de los últimos casos resueltos con éxito ha sido el de un joven asturiano de 23 años.

La familia de Enol Jordán recuerda que el joven nació con el síndrome de Warkamy, una enfermedad que como explica en Espejo Público provoca malformaciones en distintos órganos. La familia ha hablado en el programa de Antena3 Noticias.

Enol llevaba 11 años en una silla de ruedas. Los médicos le dijeron que no podían hacer nada por él. Después de la operación de Pedro Cavadas, Enol ya camina con muletas: "Fue todo muy rápido, ya se ducha solo, come solo, tiene un ritmo de vida maravilloso". La enfermedad afectó a su hijo en los tendones y estos no crecían al mismo ritmo que el resto de su cuerpo.