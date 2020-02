El 'legado de Tibu', el último fenómeno viral que triunfa en Facebook

A la moda de los 'selfies' le ha salido un duro competidor en las últimas fechas en nuestro país. Se trata del ya famoso 'legado de Tibu', un fenómeno que se está extendiendo principalmente por Facebook y en el que han participado al menos 20.000 personas únicamente en Youtube (al menos es el número de resultados que aparece al utilizar la búsqueda en la web de vídeos más visitada), además de varios personajes famosos. Pero, ¿qué es el 'legado de Tibu'?

¿En qué consiste?

El proceso no tiene ni truco ni cartón. Una persona, previamente nominada, se graba un vídeo en el que aparece eligiendo a qué tres personas decide delegar el juego y, acto seguido, se pega un baño. La única norma es que el nominado no vaya únicamente en bañador: dando un repaso por Internet, se puede comprobar cómo unos deciden hacerlo completamente vestidos, mientras otros prefieren hacerlo disfrazados. Una vez finalizado el vídeo, se sube a las redes sociales y se comunica a las próximas 'víctimas' su nominación. Así, si estas personas no siguen la cadena en 48 horas, perderán el juego y deberán pagar una mariscada a la persona que les nombró.

¿Cómo empezó la moda?

El nombre propio, como queda claró en la denominación del juego, es el de 'Tibu'. Éste es el sobrenombre con el que se conoce a Damián Pereira, un joven de 24 años natural de Camariñas (A Coruña) que trabaja como ingeniero en Suiza. Fue allí donde descubrió una original cadena que, en realidad, procedía de Estados Unidos, donde la familia de un bebé enfermo se inventó este juego con el objetivo de recaudar dinero como iniciativa solidaria y que acabó derivando en una actividad lúdica. Damián Pereira decidió 'importar' la moda a su localidad natal y, desde entonces, se expandió por Galicia y de ahí al resto de España, inundando el tablón de la mayoría de usuarios de la red social de Mark Zuckerberg en nuestro país.

El legado ha llegado hasta Atresmedia

El 'legado de Tibu' ya ha llegado, incluso, hasta la televisión de la mano de Buenafuente y Berto, que a su vez decidieron nominar a más compañeros de laSexta como el Gran Wyoming o Antonio García Ferreras.

El verano ya está muy cerca y, a falta de canción del verano, 'Tibu' está muy cerca de hacer de su legado la gran sensación de los meses estivales. ¿Quedará alguien sin mojarse?