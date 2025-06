Lanzan los muebles de los 'okupas' por el balcón en Can Clos: "Hostia, se quedado de pie el sofá"

La entrada de okupas en las viviendas complica la vida de muchos propietarios, incluso el bienestar del propio barrio. Tienen que convivir con el incivismo, eso mismo ha sucedido en Can Clos.

Un grupo de okupas lleva más de seis meses viviendo en el sexto piso de un edificio de este barrio barcelonés. La gota que ha colmado el vaso de sus vecinos ha sido cuando los okupas han asaltado la casa de una señora que se encontraba sola con su nieta. No aguantan más la situación, la califican de "insostenible": "No han respetado nunca, subían borrachos, y había peleas".

"Se cagaban y se meaban en el cuarto de contadores"

Durante este tiempo no han parado de delinquir, "de la cintura para abajo no siento nada, entonces me robaron", nos cuenta un señor en silla de ruedas que vive en el municipio. Le quitaron mil euros. Otros testimonios hablan de comportamientos obscenos: "Rompían el ascensor, se cagaban y se meaban en el cuarto de contadores".

Tras varias oleadas de robos con violencia, los vecinos no han esperado al desalojo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se han tomado la justicia por su cuenta. Han decidido asaltar la casa de los okupas y vaciarla, lanzando por la ventana todo tipo de objetos, como ropa y muebles.

Ello ha provocado que los okupas se marchen rápidamente ante el miedo. Una reacción ciudadana que deja imágenes impactantes. Ahora se ha colocado un puerta blindada.

