Las labores de rescate de los trabajadores y los vecinos salvaron a 59 personas del incendio en la residencia: "Los sacaban con mantas térmicas"

Diez personas han muerto este viernes a consecuencia de un incendio que se ha declarado esta madrugada en la residencia de mayores Jardines de Villafranca, en Villafranca de Ebro (Zaragoza). Además, hay dos heridos trasladados al Hospital Royo Villanova, uno de ellos en estado crítico y el otro en planta, aunque siguen haciéndole pruebas por inhalación de humo. Algunos residentes también han tenido que ser atendidos in situ por intoxicaciones leves.

Los residentes del centro incendiado han sido trasladados a otro en Huesca. Gracias a la rapidez de las trabajadoras y algunos vecinos, pudieron poner a salvo al resto, aunque no fue sencillo, porque algunos tenían problemas de movilidad.

Así lo han vivido algunos vecinos

Eran las primeras horas de la mañana cuando los vecinos se han enterado de la noticia. "Me ha llamado mi hija y me lo ha dicho", decía Marina, una vecina de la localidad. Ella solía acudir a la residencia para hacer compañía a los residentes y tras lo ocurrido "no me imaginaba de ninguna manera que pudiera pasar esto", añade. Los abuelos salían de la residencia "con mantas térmicas" cuenta otra vecina.

En este pueblo viven menos de 900 personas y casi todo el mundo se conoce, por lo que este suceso ha conmocionado a muchos: "Estamos tristes, todos les conocemos", asegura la camarera de un bar. Aunque por el momento desconocen quiénes son las víctimas.

59 personas rescatadas

De las residencia se ha podido rescatar a 59 personas. Una tarea difícil, ya que las llamas y el humo impedían a algunos de los residentes poder huir por sus propios medios. Por ejemplo, al padre de Eva, tuvieron que sacarlo por la ventana los bomberos. Ahora, continúa en planta recuperándose de lo ocurrido. "El incendio se ha provocado en la habitación de al lado", cuenta Eva.

Su padre es uno de los trasladados al hospital Royo Villanova, el otro se encuentra estable, aunque su pronóstico es reservado. Asimismo, el resto de supervivientes se encuentran ya en otra residencia de Huesca. Por el momento se desconoce cuándo podrán volver a la residencia de Villafranca de Ebro.

Una puerta cortafuegos evitó una tragedia mayor

Las puertas cortafuegos y la labor de los trabajadores han evitado una tragedia mayor tras el incendio en la residencia de Villafranca de Ebro (Zaragoza), en el que hay que lamentar la muerte de diez personas.

El jefe de bomberos, Eduardo Sánchez, ha explicado que la residencia cuenta con dos salas diferenciadas, con una puerta cortafuegos "que ha funcionado" y ha conseguido "salvar" la mitad de las instalaciones. "En las puertas abiertas ha entrado el humo, pero en las cerradas no", ha indicado.

Sánchez ha confirmado que las llamas solo han afectado a la habitación en la que se ha desatado el fuego, pero el humo sí se ha extendido al ala izquierda del centro residencial. Justamente eso, el humo es la causa de muerte en la mayoría de los incendios. "La gente prefiere saltar por la ventana antes que quemarse por las llamas"

