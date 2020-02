La carta de la presunta parricida de Logroño: "Mami, no quiero volver, solo estar conmigo"

Espejo Público ha tenido acceso en exclusiva de las cartas de despedida de la presunta parricida de Logroño. En ellas la madre de la pequeña manifiesta su deseo de acabar con su vida y asegura a su padre, el abuelo de la víctima, que su hija no quería vivir con su padre.

La investigación continua abierta para esclarecer que sucedió en la habitación del hotel donde fue encontrada sin vida la pequeña.

La madre escribió lo que parece una despedida estremecedora, al igual que la abuela que dejó varias notas manuscritas antes de registrarse en el hotel junto a su hija y su nieta.

En las cartas la abuela relata que fue víctima de una estafa y se despide de uno de sus hijos. Fue uno de los hijos quien encontró las cartas donde vivía su madre y su hermana.

Adriana, la madre, escribió palabras sin sentido a una amiga, "Neni, no te sientas mal, amiga. Esto es una carrera de fongo y mi meta llegó ya. Ha sido larga y con mucha resistencia. No te enfades cielo, por más que pienso eso, el pensamiento... mismo de todos... No me lo imagino mientras escribo estas líneas. Solo siento paz amiga. Necesito descansar de todo esto". También escribió "hace tiempo que había escrito esto. Lo siento mucho papá pero ahora que tengo a mi lado, en este instante, veo que hago lo correcto. Ella hoy decía: "Mami no quiero volver, solo estar conmigo".

Adriana escribe de su puño y letra lo que parece un testamento: "Solo te puedo decir que lo que es mío luches por ello porque es tuyo. A Ramón le dejo el plan de pensiones. Papá, es poco pero... se lo dejé a él. A Dani dale todas mis joyas de oro y lo que consideres".