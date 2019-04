El largo proceso desde que Juana Rivas y sus dos hijos aterrizaron en España

Mayo de 2016. Juana Rivas viaja a España con sus dos hijos, con la excusa de pasar las vacaciones en su pueblo, Maracena. Nunca vuelve a Italia. Y en julio de ese año interpone una denuncia por malos tratos ante el juzgado de violencia sobre la mujer de Granada. Éste juzgado la rechaza alegando que no tiene jurisdicción.

En diciembre de ese mismo año, su ex marido, Francesco Arcuri, la denuncia por sustracción internacional de menores.Tras varios recursos rechazados, Juana es emplazada a entregar a los niños el 26 de julio.

Comienza ahí su batalla al margen de la legalidad. No entrega a los niños y huye con ellos. Sus abogados presentan un primer recurso de amparo al Tribunal Constitucional, que no es admitido. Según su resolución, no ha agotado el resto de vías posibles. Su exmarido declara estar viviendo un calvario

Una semana después La Audiencia Provincial rechaza de nuevo su petición de retirar la orden de entrega y se dicta una orden de busca y captura contra Juana.

Una fotografía de ella con los dos niños y dos cartas con fecha y firma en Granada son las únicas muestras de que Juana sigue en la provincia.

Francesco Arcuri guarda silencio hasta que a través de un comunicado pide a la Fiscalía de Menores de Granada que active el protocolo internacional de desaparición de sus hijos Gabriel y Daniel. En el comunicado relata también la agonía con la que está viviendo el proceso judicial.