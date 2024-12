'Te invito a cenar' alimenta el corazón a mil personas en situación de vulnerabilidad por Navidad: "Esta cena es un regalo"

Ya hace doce años que 'Te invito a cenar' celebra su emblemática cena de Navidad. El escenario encargado de acoger este encuentro especial es el Mirador de Cuatro Vientos, en Madrid. Más de mil personas en situación de vulnerabilidad han podido disfrutar de un evento solidario: "Esta cena es un regalo".

Está organizado por varias asociaciones sociales y decenas de empresas y colaboradores. Antonio Lázaro, miembro del Comité organizador, nos explica que trabajan con las familias durante todo el año y por ello reconoce: "Lo que queremos es poder celebrar la Navidad con ellos".

Solidaridad gracias a 600 voluntarios

Es un ambiente de fraternidad, donde en esta cena el plato estrella es la solidaridad, porque más de 600 voluntarios se han ofrecido para colaborar con la reunión.

Todos ellos son los encargados de servir platos especiales, cocinados por más de 20 chefs, encargados de crear una propuesta gastronómica especial. Es lo que explica Ernesto Hinojosa, uno de los chefs participantes: "Es muy satisfactorio venir todos los años a ayudar. La gente está súper agradecida de que al final tienen una cena que en otras condiciones no hubiesen tenido".

Antonio Lázaro pone en valor el papel de los 600 voluntarios: "Cada vez que vienen los voluntarios a cada grupo lo primero que hacemos es agradecerles que nos hagan posible una cosa así". Alberto pertenece al grupo de personas que hacen realidad esta iniciativa solidaria: "Estoy muy contento de poder ayudar y ver que realmente están muy agradecidos contigo".

"Esta cena es un regalo"

Los comensales no tienen más que palabras de agradecimiento. "No solamente es aquí, sino que también van a las casas, nos visitan, nos ayudan... eso es importantísimo", admite una mujer. "Es el tercer año que vengo, me parece increíble todo lo que hacen, de verdad muchas gracias", relata otra mujer.

Una madre, acompañada por sus hijos, reconoce que "esta cena es un regalo, me parece algo precioso". "Nos han tratado muy bien, muy cariñosos, siempre nos preguntan qué tal estamos", destaca uno de los mil comensales.

Pero aquí no solo se llena el estómago, también el corazón. Es una noche para desconectar y disfrutar. Se reparten juguetes a los niños, se hace una rifa y se sacan fuerzas para bailar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com