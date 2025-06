Investigan la muerte de Samara, una mujer embarazada que acudió 4 veces al Hospital con peritonitis: "Mi hija se podría haber salvado"

"Mi hija se podría haber salvado pero no tuvo ninguna oportunidad, mi nieto tampoco", repite una y otra vez Yolanda Delgado, madre de Samara, que pide justicia por el caso de su hija porque "no quiero que haya más Samaras, mi dolor es inmenso".

La familia de Samara, de 24 años, explica que la joven acudió en varias ocasiones al Hospital de Llerena, en Badajoz, con dolor abdominal pero que "pese a que los análisis clínicos" mostraban valores descompensados de leucocitos y proteína C reactiva, le dieron de alta. Acudió hasta 5 veces al centro hospitalario con un cuadro de dolor abdominal, náuseas y vómitos y "siempre se la mandó a casa".

Según consta en la denuncia, el 29 de diciembre se detectó que su bebé no tenía latido y se procedió a la inducción al parto. En ese "profundo momento de pérdida" narra su madre, Samara seguía vomitando, perdió la conciencia, momento en que su familia "corrió por todo el hospital pidiendo ayuda y tardaron 15 minutos en personarse", afirma. Finalmente tras 45 minutos de maniobras de reanimación Samara falleció.

"Achacaban todo al embarazo y nadie la miró"

La familia de la joven describe un "horror de idas y venidas al hospital" y cuenta que han perdido a su nieto y a su hija sin que nadie les haya dado ninguna explicación. Por ello han iniciado un proceso judicial que ya está investigando y que el abogado Javier Benito, de Vosseler abogados, describe como un proceso que va ser "muy duro, nadie les va a devolver a su hija y a su nieto pero podríamos estar ante un delito de homicidio imprudente".

Lo que más les sorprende de la causa es que "una chica gestante que acude con asiduidad al hospital a hacerse chequeos y que no sean capaces de diagnosticarle una peritonitis es algo muy grave". El abogado considera que este caso trata de un "homicidio por imprudencia grave y no de una negligencia médica". El letrado asegura que es "inasumible que en pleno siglo XXI, en un centro médico de un país del primer mundo, no se diagnostique una peritonitis, que acabe conllevando la muerte del feto y de la madre". El equipo de abogados ya ha pedido que se identifique a todo el personal sanitario y que se analicen las cámaras de seguridad del centro para "comprobar los tiempos de espera".

Yolanda Delgado, la madre de Samara, nos muestra entre lágrimas, un tatuaje que se ha hecho con el rostro de su hija y el nombre de su nieto, "achacaban todo al embarazo y nadie la miró" añade conmocionada. "Nos han partido por la mitad" asegura, estamos intentando "sobrevivir, que se haga justicia y que nada de esto se vuelva a repetir".

