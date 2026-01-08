A prisión un joven por una presunta agresión sexual a una chica de 19 años tras Nochevieja en Málaga

Un juez ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para un joven a un joven de 22 años acusado de una presunta agresión sexual a una chica de 19 años en Málaga, cuando la víctima regresaba a su domicilio tras salir de fiesta durante la noche de Nochevieja. La detención se produjo el pasado 2 de enero por la Policía Nacional, después de que la joven acudiera al Hospital Materno Infantil de Málaga y se activara el protocolo establecido para estos casos, según han informado fuentes policiales a Agencia EFE.

Las primeras pesquisas sitúan los hechos en la madrugada del 1 de enero, en pleno centro de Málaga, cuando la joven regresaba a casa tras haber estado en un local de ocio nocturno. La investigación continúa abierta para esclarecer con detalle lo ocurrido y recabar todas las pruebas necesarias.

El encuentro previo y la denuncia

Según adelantó Diario SUR, la víctima alertó a varios amigos de que un chico al que había conocido esa misma noche presuntamente la había agredido sexualmente. De acuerdo con la información publicada, el sospechoso se ofreció a acompañarla hasta el transporte que debía llevarla de vuelta a su domicilio.

Minutos después de que ambos se despidieran, el joven la habría abordado de nuevo en plena vía pública y, presuntamente, la violó, a pesar de que la chica le manifestó de forma expresa que se detuviera. Estos extremos forman parte de la investigación policial y se encuentran bajo análisis judicial.

Tras lo ocurrido, la joven acudió al centro hospitalario, donde se activaron los protocolos de atención a víctimas de agresiones sexuales. A partir de ese momento, los agentes iniciaron las diligencias que permitieron identificar y detener al presunto agresor.

La Policía Nacional continúa con la instrucción del caso para determinar las circunstancias de la presunta agresión. Fuentes policiales señalan que la actuación se enmarca dentro de los procedimientos habituales de protección a la víctima y de esclarecimiento de delitos contra la libertad sexual.

El detenido fue puesto a disposición judicial, mientras los investigadores siguen recabando testimonios y pruebas que permitan reforzar el relato de los hechos y determinar las responsabilidades penales que correspondan.

Segunda agresión sexual denunciada en Nochevieja

Este caso se suma a otra denuncia por agresión sexual registrada en Málaga durante la misma noche de fin de año. En ese otro suceso, un hombre de 37 años fue detenido por presuntamente realizar tocamientos no consentidos a una menor de 16 años en el hostal donde ambos se alojaban, después de seguirla cuando se dirigía a unos baños de uso compartido.

En este segundo caso, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Málaga decretó el pasado 1 de enero el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del arrestado.

