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Viruela del mono

Investigan si el hombre fallecido tras contagiarse de viruela del mono en el Hospital Donostia murió por esa causa

La familia estudia la posibilidad de emprender acciones legales.

Vista del hospital Donostia

Vista del hospital Donostia Efe

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Gonzalo Masip
Gonzalo Masip
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El fallecido, de 61 años, murió el pasado martes tras contagiarse de viruela del mono. Estaba recuperándose en el Hospital Donostia tras ser sometido a una prueba relacionada con un tumor de garganta que padecía. En concreto, una laringotomía programada.

Coincidió en la misma habitación con el paciente cero. Él estaba siendo tratado por una infección en la garganta y no presentaba ningún síntoma de la enfermedad. De hecho, en las primeras pruebas que se le realizaron no se vio rastro de este virus. Tan pronto dio positivo fue cambiado de habitación. Aunque ello no evitó el contagió del otro paciente. Quien falleció varios días después.

Ahora, Osakidetza trata de dilucidar si la causa de su muerte fue la viruela del mono o fue otra. Se subraya que el paciente presentaba una patología muy seria y que, por ello, tenía las defensas bajas. Por esa razón, y a pesar del contagio, no descartan que cualquier infección pudiera haberle causado la muerte.

Algo que choca mucho en el entorno familiar dado que, dos días antes de su fallecimiento, los sanitarios les habían comunicado que, en lo que respecta a la intervención médica realizada, se encontraba ya fuera de peligro. Ahora estudian si emprender acciones legales por la pérdida de su ser querido.

El fallecido convivió menos de una semana con el paciente cero. Osakidetza aclara que la viruela del mono solo se contagia a través de un contacto estrecho por lo que es raro contraerla por el mero hecho de compartir habitación con un infectado. Por esta razón, se sospecha que el paciente cero, durante la noche, podría haberle pasado algún objeto.

El paciente cero permanece aislado en su casa y se vigila a una treintena de contactos de ambos casos. Fundamentalmente, personal médico y familiares. A todos ellos se les ha administrado una vacuna. Permanecerán bajo vigilancia durante 21 días.

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