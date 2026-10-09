Hallan muertos con signos de violencia a una pareja en trámites de separación en Cuenca

Los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer han sido hallados este jueves con signos de violencia en una vivienda de Valverde de Júcar (Cuenca). La mujer tenía 37 años, mientras que la edad del hombre no ha trascendido. La pareja tenía dos hijas menores de 6 y 14 años y se encontraba en trámites de separación. La Guardia Civil investiga los hechos como un posible caso de violencia machista, aunque fuentes del Gobierno regional han indicado que, según la información facilitada por el instituto armado, la mujer no figuraba en el sistema VioGén.

Los cadáveres fueron encontrados a las 19:30 horas de este jueves en el interior de una vivienda situada en la calle Mayorazgo de Valverde de Júcar. Una persona alertó al servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha al no poder acceder al domicilio, en el que sabía que había dos personas, según han indicado fuentes del servicio de emergencias.

Habrían sufrido una muerte violenta

Tras recibir el aviso, el 112 movilizó a la Guardia Civil y a los bomberos del parque de Motilla del Palancar, que accedieron a la vivienda y encontraron los cuerpos sin vida. Los primeros indicios apuntan a que ambos habrían sufrido una muerte violenta.

Hasta el lugar también se desplazó un médico, que certificó los fallecimientos. Además, el servicio de emergencias activó al equipo psicosocial de Cruz Roja para prestar asistencia.

El alcalde del municipio, Eduardo Mena, ha indicado que la mujer fallecida era de origen rumano, mientras que el hombre era español y tenía familia en Madrigueras (Albacete). El regidor ha señalado que ambos formaban parte de una "familia querida" en el municipio.

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha expresado su conmoción ante lo sucedido y ha señalado que todo apunta a que podría tratarse de "un nuevo asesinato machista".

Page siente "rabia e indignación"

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado su "profunda tristeza y consternación" por lo ocurrido. Además, ha afirmado que, "si se confirma" que se trata de "un nuevo asesinato machista", siente también "una enorme rabia e indignación".

"Me duele profundamente que sigamos perdiendo vidas por una violencia que nunca deberíamos aceptar ni normalizar. No podemos resignarnos", ha escrito en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X. El presidente regional ha aprovechado la publicación para trasladar su cariño y sus condolencias a la familia y a los seres queridos de la mujer.