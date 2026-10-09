Noticias de hoy, viernes 9 de octubre de 2026

La posible imputación del PSOE, el homenaje a Maricarmen o el tiroteo en Nueva York entre las noticias más relevantes de este viernes, 9 de octubre de 2026.

PSOE

La Fiscalía Anticorrupción ve indicios para imputar al PSOE, aunque considera que aún es pronto e insiste en que antes habría que hacer más diligencias importantes, entre ellas la declaración de Santos Cerdán. La decisión final la tiene el juez Santiago Pedraz y, según ha podido saber Antena 3, podría llegar hoy mismo.

El exsecretario de Organización socialista y exnúmero tres del partido ha sido señalado por Cristina Narbona, y también por la gerente, Ana María Fuentes, imputada por autorizar los pagos de los supuestos fontaneros.

Maricarmen

Un día después de la muerte de Maricarmen, los manifestantes han recorrido los 4 kilómetros que hay entre la Puerta del Sol y la que fue la casa de la anciana durante 70 años rindiéndole homenaje. El portal se se ha convertido en un improvisado altar y en la acera dejan corona de flores y cientos de velas, fotos, y mensajes de recuerdo.

Los sindicatos han convocado para este mediodía un minuto de silencio en los centros de trabajo.

Ceuta

La situación en Ceuta no cesa tras diez semanas desde la entrada masiva de miles de migrantes. Los ceutíes están cansados del panorama que vive la ciudad autónoma. A pesar del desalojo de los asentamientos, la realidad es que aún no ha acabado con el problema. Algunos de los que vivían en esas zonas se refugian en el monte, donde es mucho más difícil localizarlos

Faltan cuatro días para la visita de los Reyes, a quienes esperan con los brazos abiertos.

Tiroteo Nueva York

En Nueva York, un agente del Servicio de Control e Inmigración de Aduanas ()ICE) ha disparado a un hombre, de origen dominicano, que iba junto a su hijo en su coche. El vehículo ha quedado con agujero de bala en el parabrisas y daños en una ventanilla. Los agentes iban a detener al hombre que se encontraba en situación irregular con antecedentes penales, entre ellos agresión, robo y posesión de drogas y armas. El alcalde de la ciudad ha llamado a Trump para exigir que saque al ICE de sus calles.