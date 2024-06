Investigan a un cura y una cuidadora por estafar y matar a un anciano: en 18 días le dejó toda la herencia

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sueca (Valencia) abre una investigación a un párroco y a una cuidadora por presuntamente matar a un anciano que cuidaban para quedarse con la herencia.

El sobrino del hombre fallecido descubrió que la mujer que había contratado para que cuidara del hombre de 91 años era la heredera universal y denunció el caso ante la Guardia Civil.

La investigación se ha abierto para tratar de esclarecer la muerte de un nonagenaria de Cullera después de que todo el patrimonio pasara a manos de su cuidadora y el cura. Los dos investigados acudieron al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para declarar por como investigados por presuntos delitos de homicidio y extorsión.

La jueza ha decretado medidas cautelares para los dos: ha ordenado la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional. Además de la obligación de comparecer en sede judicial cada 15 días.

Según recoge 'Levante', la Guardia Civil tiene indicios que apuntan a estas dos personas como planeadores de varias acciones para desviar el patrimonio del hombre en su propio beneficio y "aprovechándose de su soledad y de su deterioro cognitivo".

Cambió el testamento 2 semanas después

La mujer de 62 años comenzó a trabajar como cuidadora y dos semanas después ya había conseguido que el anciano cambiar el testamento y la nombrara a ella como heredera. También donaba varios miles de euros, muebles y objetos a la parroquia.

El anciano nonagenaria falleció en agosto de 2023 por una insuficiencia respiratoria y se incineró. La causa de la muerte no se podrá demostrar porque no le realizaron la autopsia al no encontrar indicios de muerte violenta.

