La invasión de la Culebra Real en Gran Canaria llega a la ciudad: "Me están temblando las piernas"

En lo que va de año, en Gran Canaria se han capturado más de 1.100 ejemplares de Culebra Real de California, una especie de serpiente invasora originaria de Estados Unidos y el norte de México. Los primeros indicios de su presencia en la isla se remontan al año 1998 cuando, según creen los expertos, alguien la trajo como mascota y después la dejó suelta y se ha ido reproduciendo hasta generar una auténtica invasión. Se trata de una especie exótica invasora de tamaño medio, en torno a los 120 centímetros, pudiendo llegar a alcanzar casi los dos metros.

El proyecto Life-Lampropeltis para su control está cofinanciado por el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, y con él se han capturado ya desde el año 2009 casi 18.000 ejemplares. La Culebra Real de California es inofensiva para el ser humano, no ataca ni es venenosa pero constituye un serio peligro para la fauna endémica de Gran Canaria. "Es una especie exótica invasora que está acabando ahora mismo con todas las especies endémicas de Gran Canaria como el Lagarto, la Lisa, el Perenquén y aves que son endémicas o nativas", dice José Miguel Sánchez, técnico de Gesplan.

Hasta hace poco tiempo se encontraban sobre todo en barrancos y zonas de campo, pero desde hace unos meses comienza a ser normal verlas en núcleos urbanos en varios barrios de Las Palmas de Gran Canaria. En los alrededores de la urbanización Reina Mercedes, en Ciudad Alta, los vecinos han visto varios ejemplares en las últimas semanas. "Por ahí arriba por la zona de los contenedores apareció una, y luego la estuvieron buscando para cogerla pero no la encontraron", cuenta un vecino.

Qué hacer si se ve una Culebra Real

"Me están temblando las piernas nada más que de nombrarla, yo tengo un pánico horrible y cuando entro para dentro parece que me la voy a ver en el ascensor", exclama otra vecina. Nos aseguran que les da un "poquito de repelús" y que sobre todo les preocupa encontrase una serpiente cuando pasean a los perros, o que se les puedan meter en casa. "Espero que no me llegue hasta el tercero", comenta riendo un vecino del edificio.

La mayoría de las personas saben que son inofensivas, aunque a algunos les da miedo que puedan morder y no se acercan a ellas, tal y como señala un joven: "Yo si veo una llamo al 112". En cambio, otros, más acostumbrados a la presencia de estas culebras, no se lo piensan dos veces. "Yo tengo de costumbre que les doy un trastazo y les prendo fuego, que si no se quedan ahí los huevos", dice una señora. Aunque verlas por la ciudad pueda resultar sorprendente, el verdadero peligro está en el campo, ya que son una grave amenaza para la fauna: "Te pueden poner de 8 a 10 o 12, hemos encontrado serpientes con 30 huevos, se reproducen muy rápido. Lo normal es una puesta al año pero a veces hacen dos", explica José Miguel Sánchez, técnico de Gesplan.

Según los técnicos encargados de su vigilancia y control, si vemos una de estas culebras debemos avisar al 112 o al teléfono de contacto de StopCulebraReal: 608098296. Además, si podemos, debemos matarla para que no se nos escape, aunque no es necesario quemarlas porque una vez que mueren, los huevos que llevan dentro no pueden sobrevivir.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com