Intento de rapto a un niño en Cullera: "Ven para acá, tu madre te espera en la furgoneta"

El pasado 20 de noviembre la Guardia Civil de Cullera recibió la denuncia de una madre que alegó que su hijo había sido víctima de intento de secuestro. El niño de diez años, según informa Las Provincias, se encontraba a pocos metros de la vivienda donde reside con sus respectivos progenitores. La denuncia detalla que una furgoneta de color blanco que conducía un hombre, se detuvo al lado del niño y el conductor le dijo: "ven para acá, tu madre te espera en la furgoneta". Además, la denuncia alega que el hombre habría llamado por su nombre al menor.

La madre denunció que el niño corrió hasta su casa sobre las 19:50, donde el padre (que se encontraba en la terraza) y la madre (también cerca), acudieron al oír los gritos de su hijo. Ambos se dirigieron a la zona donde el niño indicó que vio al conductor de la furgoneta, pero ya no estaba. La madre logró verla a lo lejos y pudo ver el color de ésta y un rótulo que no recuerda. No se pudo aportar información ni de matricula, rasgos físicos o descripción de su ropa.

El único testimonio es el del menor que tampoco aporta mucha información a la descripción del supuesto secuestrador.

Denunciar secuestros

España tiene habilitados el 091 y el 112 para poder llamar y denunciar el intento de un secuestro. Sucesos de esta índole se están volviendo cada vez más comunes. De hecho, hace unos días se conocía el caso de una mujer que, tras haber sido recogida por un vehículo que la iba a transportar al hospital donde estaba cuidando de su amiga, el conductor de éste intentó secuestrarla y la golpeó, asfixió y encadenó.