Iniciativas solidarias aprovechan el espíritu generoso de la Navidad

Briette es Nigeriana. Vende pañuelos en los semáforos de Sevilla y lo que menos se esperaba es que dos desconocidos aparecieran con unas cajas llenas de alimentos. Su alegría se desborda cuando le entregan una de ellas. Como ella, Samuel y Refrey son algunos de los inmigrantes que han recibido estas cestas navideñas llenas de productos de primera necesidad.

Estos mensajeros de la Navidad han sorprendido incluso al mismísimo Papá Noel, o mejor dicho a un inmigrante disfrazado de Papá Noel que tampoco se esperaba este regalo. Uno de estos voluntarios asegura que merece la pena el trabajo que están realizando sólo por ver la cara de alegría y de agradecimiento de las personas a las que llevan estos regalos.

Para niños como Yago y Marta, "A mi bola" es mucho más que una expresión. Es su forma de ver la vida. En cuestión de meses han vendido 20.000 pulseras a un euro y todos los beneficios son para la asociación a la que pertenecen ellos y otros muchos niños autistas. La madre de uno de ellos asegura que no es justo que otros niños que no pueden pagarse los tratamientos, no tengan acceso a ellos, por eso, señala esta iniciativa es importante para la asociación.

Otra iniciativa solidaria nos lleva al bar Turkana, en Madrid, donde todo el dinero que se gana se envía íntegramente a construir un hospital en Turkana. Un usuario del establecimiento asegura que le da lo mismo tomarse una caña en este sitio o en otro, pero aquí colabora con una causa solidaria.

Algunos niños han reparado algunos y los han dejado como nuevos para ayudar a los Reyes Magos a que todos los niños tengan un regalo. Son algunas de las muchas iniciativas solidarias que nos hemos encontrado estos días en España.