Infracciones a vista de dron: un vídeo alera sobre las distracciones al volante más impactantes

La Policía Local de Telde ha hecho público un vídeo en el que recopila más de una decena de distracciones captadas al volante en tan solo una semana. Las imágenes, grabadas durante la Campaña de Vigilancia y Control de Distracciones al Volante impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), muestran conductas de riesgo como el uso del teléfono móvil, la manipulación de navegadores o la conducción sin cinturón de seguridad.

Entre el 6 y el 12 de octubre de 2025, los agentes reforzaron su presencia en diferentes vías del municipio y utilizaron tecnología avanzada para detectar infracciones, incluyendo el apoyo de la Unidad de Drones (Unidron). Esta colaboración con la DGT permitió llevar a cabo controles preventivos, tanto visibles como con vehículos camuflados, con el objetivo de aumentar la eficacia de la vigilancia y reducir la siniestralidad vial.

El uso del teléfono móvil, la infracción más común

Según el balance de la campaña, se ha detectado un número “significativo” de infracciones vinculadas a la distracción, especialmente el uso del teléfono móvil para escribir mensajes y la falta de uso del cinturón de seguridad, dos comportamientos que multiplican el riesgo de accidente.

El vídeo, difundido con fines informativos y de sensibilización, busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener la atención en la carretera. Desde el Ayuntamiento de Telde y la Policía Local se hace un llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia, recordando que “una simple distracción puede tener consecuencias irreversibles”.

Frases con gancho para atraer la atención

Con frases como “el helado se derrite… tu atención también” o “un segundo mirando el albarán puede costarte la vida”, el vídeo pretende llamar la atención sobre acciones como comer al volante o quitar la vista de la carretera para consultar una libreta. “Prevenir accidentes está en tus manos y en tu volante”, señala uno de los mensajes que acompañan las imágenes. La campaña apuesta por un tono directo y visualmente impactante, para conectar con conductores de todas las edades y recalcar que estas conductas no solo están prohibidas, sino que son potencialmente mortales.

Las distracciones al volante, principal causa de accidentes

La Dirección General de Tráfico recuerda que las distracciones son una de las principales causas de accidentes mortales en España, junto al exceso de velocidad y el consumo de alcohol o drogas. En 2024, más de un 30% de los siniestros con víctimas en el país estuvieron relacionados con la falta de atención al volante. Por ello, campañas como la desarrollada en Telde pretenden reforzar la conciencia social sobre la necesidad de mantener la concentración durante la conducción.

Durante la campaña, la Unidad de Drones desempeñó un papel esencial en la detección de infracciones sin necesidad de interrumpir el tráfico. “El dron nos permite observar sin interferir, registrar conductas reales y actuar de manera más eficaz”, destacan desde la Policía Local. En los próximos meses, el cuerpo prevé continuar utilizando esta herramienta en otras acciones de control y prevención vial.

Con esta iniciativa, Telde reafirma su compromiso con la seguridad vial y la prevención de accidentes. El mensaje final del vídeo lo resume con claridad: “Ninguna llamada, mensaje o distracción vale una vida”. Un recordatorio que, visto desde el aire, impacta tanto como las consecuencias que busca evitar

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.