Indemnizada una mujer que desarrolló cáncer linfático por unas prótesis mamarias: "Me dieron 6 meses de vida"

La Audiencia Provincial de Cádiz ratifica la condena de hace justo un año del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Cádiz contra la multinacional farmacéutica Allergan, fabricante de prótesis de mama texturizadas.

Se trata de una sentencia pionera en España que obliga a la compañía estadounidense a indemnizar con 38.120 euros a Cristina Boy, una joven de Puerto Real a la que se le diagnosticó un cáncer linfático, conocido como linfoma anaplásico de células grandes tras el implante de unas prótesis mamarias defectuosas, tal y como señala dicha sentencia.

"Los médicos me dieron 6 meses de vida"

La joven gaditana tenía 20 años cuando se implantó unas prótesis de cuerpo rugoso de la marca Allergan. Sin embargo, en 2018, el producto fue retirado por producir linfoma en los pacientes a los que se les había colocado. Cristina nos cuenta que tras decidir quitarse los implantes le detectan en la mama derecha zonas negras y marrones que originaron un cáncer linfático asociado a estas prótesis.

En ese momento, "los médicos me dieron 6 meses de vida" recuerda con dolor. A partir de ahí fue una dura batalla para eliminar el cáncer, teniendo que someterse a repetidas sesiones de radioterapia. A día de hoy, está joven, afortunadamente, está curada aunque sigue con revisiones oncológicas.

David contra Goliat

Cristina relata que mientras batallaba con la enfermedad decide enfrentarse a este gigante farmacéutico. Hubo momentos en los que "casi tiro la toalla, era como enfrentarse a Goliat" pero gracias al apoyo de su familia y de su abogado emprendió una pelea en los tribunales.

Hoy tras la sentencia de 3 noviembre de 2022, esta joven de Puerto Real vuelve a sonreír, está feliz, satisfecha con lo que ha conseguido, no solo por ella si no por otras muchas mujeres que se encuentran en su misma situación y sobre todo por aquellas que no lo han podido contar. La compañía debe indemnizar con 38.120 euros a la demandante, además de pagar las costas judiciales. Aunque según Cristina, no hay dinero que pague tanto sufrimiento, "podía haber perdido la vida".

Cristina Boy y su abogado José Luiz Ortíz, animan a otras mujer damnificadas por Allergan a que acudan a los tribunales. Según el letrado, este caso ha abierto la puerta a otras victorias judiciales. No obstante, la multinacional farmacéutica puede acudir al Tribunal Supremo y recurrir el fallo en casación.