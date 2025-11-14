Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un preso se fuga de prisión en una salida para realizarse una radiografía en Girona

El interno, condenado por varios robos con fuerza, huyó tras empujar a los agentes cuando iba a ser trasladado al hospital de Figueres.

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra. Europa Press

Ángel Granero
Publicado:

Un interno del Centro Penitenciario Puig de les Basses, en Girona, se fugó este jueves por la tarde tras aprovechar una salida programada para realizarse una radiografía en el hospital de Figueres. El preso, condenado por varios delitos de robo con fuerza, logró escapar justo antes de entrar en el coche patrulla que debía trasladarlo de vuelta al centro penitenciario.

El hombre empujó a los agentes de los Mossos d'Esquadra encargados de su custodia y se dio a la fuga a pie. La maniobra fue rápida y aprovechó un momento de mínima distancia entre los agentes y el vehículo policial.

La policía catalana ha desplegado un dispositivo de búsqueda en la zona y en los alrededores del municipio, aunque por ahora el interno continúa desaparecido. Los Mossos mantienen diferentes líneas de rastreo abiertas y no descartan que el fugado haya recibido ayuda externa.

Otro caso reciente

La fuga de Girona llega apenas un mes después de otro episodio similar ocurrido en el Hospital de Jerez. Allí, un preso custodiado logró escapar descolgándose por la fachada del centro sanitario con varias sábanas anudadas. El personal de Enfermería descubrió la habitación vacía a primera hora de la mañana, la ventana abierta y las telas colgando hacia el exterior.

El interno, que debía ser trasladado a prisión tras recibir el alta médica y que además padecía sarna, habría huido alrededor de las 04:00. Según fuentes del hospital, consiguió alejarse del recinto utilizando un patinete eléctrico. Trabajadores del centro explicaron que las ventanas del área no cuentan con sistemas de bloqueo adicionales y son "las de toda la vida, de aluminio y doble hoja", un punto débil que pudo facilitar la fuga.

