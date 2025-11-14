Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
VÍDEO | El angustioso momento en el incendio de Las Gabias: "Han tenido que tirar la puerta abajo"

Trágico suceso en la tarde del jueves en la localidad de Las Gabias, en Granada. Un pavoroso incendio en un bloque de viviendas se ha cobrado la vida de una menor y ha dejado herido a otro.

Incendio Las Gabias, Granada

Imágenes del incendio en la vivienda de Las Gabias, Granada. | Antena 3 Noticias

Andrés Pantoja
Publicado:

Imágenes sobrecogedoras de la virulencia con que el fuego devoraba el interior de una vivienda en el municipio granadino de Las Gabias.

Los vecinos miraban con impotencia el incendio que tenía lugar en la planta baja de una vivienda, ante la imposibilidad de acceder al interior. Por la puerta principal de la casa salían con violencia llamas de gran tamaño.

"Han tenido que tirar hasta la puerta esa de la cochera abajo", exclamaba el vecino que grababa las imágenes.

Los bomberos tenían que derribar la puerta del garaje del inmueble para poder acceder a su interior atravesando el fuego y hacerse con el control de la situación. Pese a todos los esfuerzos de los efectivos, la tragedia se confirmaba.

El incendio se inició con la familia dentro. Dos padres y sus tres hijos. Los adultos y uno de los niños lograron ponerse a salvo, sin embargo una niña pequeña perdía la vida y otro de los menores resultaba herido. El Ayuntamiento de Las Gabias ha decretado una jornada de luto.

