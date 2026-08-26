El incendio de Collserola da un respiro y queda estabilizado tras arrasar 45 hectáreas y confinar a 15.000 personas

El incendio declarado este martes en la sierra de Collserola, en Barcelona, ha quedado estabilizado esta mañana después de quemar más de 45 hectáreas. Los bomberos han trabajado durante toda la noche para consolidar el perímetro y evitar que las llamas siguieran avanzando.

Sigue activo en Torre Baró y Ciutat Meridiana

El fuego, que todavía mantiene algunos focos secundarios activos, obligó a confinar a unas 15.000 personas de los barrios de Ciutat Meridiana y Torre Baró, en el distrito de Nou Barris. Los vecinos pudieron regresar a sus viviendas durante la noche. Los Bomberos de Barcelona y de la Generalitat continuarán trabajando durante las próximas horas para controlar y extinguir completamente el incendio. Una de las principales zonas de vigilancia se encuentra entre Torre Baró y Ciutat Meridiana, donde permanecen algunos focos activos.

Continúa la vigilancia de las llamas

Los servicios de emergencia temen posibles reavivamientos, especialmente durante las horas centrales del día, cuando aumenten las temperaturas y el viento. El teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, ha pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones ante las altas temperaturas y el elevado riesgo de incendios. Ha recordado además que la zona ha sufrido dos incidentes graves en las últimas tres semanas. Aunque la situación ha mejorado, los bomberos advierten de que todavía quedan horas de trabajo y vigilancia antes de poder declarar el incendio completamente controlado y extinguido.