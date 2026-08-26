Fiestas Sanse 2026
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2026, en directo: horario y recorrido del segundo día
Sigue aquí toda la actualidad del segundo día de encierros de las fiestas.
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Con las fiestas de San Sebastián de los Reyes 2026 recién empezadas, toca dar paso a la segunda jornada de encierros. La primera se saldó con los dos primeros encierros de la semana en los que, afortunadamente, no hubo que lamentar heridos de gravedad. Durante la primera carrera de los novillos a las 11:00 horas, alrededor de 1.800 corredores bajaron por las calles de Sanse con la ganadería de los Hermanos Tardeu en un encierro limpio y rápido que duró poco más de minuto y medio en la calle y que se saldó con 10 intervenciones de protección civil, todas por caídas y contusiones, en la que la lesión de mayor gravedad fue una conmoción cerebral.
El encierro nocturno, el único de esta edición, también fue trepidante y veloz y tuvo una mayor afluencia, unas 2.200 personas en este caso corrieron delante de los toros con el recorrido iluminado especialmente con unos faroles sobre las talanqueras, lo cual le convierte no solo en un encierro singular, sino de especial belleza. En este caso el parte de lesiones ascendió a 14, todas por caídas y contusiones al igual que por la mañana, siendo la más grave una fractura de codo.
Por su parte, Carlos Bolarín, concejal de Festejos y Seguridad, ha valorado muy positivamente el funcionamiento del dispositivo de seguridad, reforzado para la ocasión al ser hoy una cita con gran afluencia de público.
El tercer encierro de las fiestas se correrá mañana a las 11:00 h., con los toros de la ganadería Zalduendo. Sigue aquí toda la actualidad del encierro en directo.
Segunda jornada de encierros, en directo: Características de los toros
La ganadería de Zalduendo fue fundada con reses navarras antes de 1772, fue pasando por varios propietarios hasta llegar a Fernando Domecq Solís, que rehízo la ganadería con reses de Jandilla. En 2014 pasó a manos de la familia Baillères.
Por tanto, el encaste actual del toro es derivado directamente de Jandilla, caracterizados por su nobleza, clase, fijeza y regularidad en la plaza.
Segunda jornada de encierros, en directo: La historia de los encierros de San Sebastián de los Reyes
Los encierros de San Sebastián de los Reyes son una de las grandes referencias taurinas de España y están considerados por muchos como los más importantes después de los Sanfermines de Pamplona.
El recorrido actual supera los 800 metros y atraviesa algunas de las calles más emblemáticas del municipio madrileño hasta desembocar en la plaza de toros de La Tercera.
El dato más llamativo es que los encierros de San Sebastián de los Reyes han superado ya los 500 años de historia, una cifra al alcance de muy pocas celebraciones en España. Otro reclamo es un encierro nocturno como el que se dio en la jornada de ayer.
Cómo llegar a San Sebastián de los Reyes en transporte público
Para todos aquellos que quieran disfrutar de las fiestas, la suerte esta de vuestro lado. San Sebastián de los Reyes es uno de los municipios de la periferia de Madrid que mejor conexión tiene con la capital gracias al transporte público. A la ciudad, que cuenta ya con más de 102.000 vecinos empadronados en la localidad, se puede llegar en metro, autobuses interurbanos o Cercanías.
La manera más directa para acudir a las fiestas es la línea 10 de Metro de Madrid. Esta línea llega hasta Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, donde las estaciones de Reyes Católicos y Baunatal permiten disfrutar de los festejos de la localidad.
Otra alternativa son las líneas interurbanas de autobuses, que enlazan el intercambiador de Plaza de Castilla con San Sebastián de los Reyes. De hecho, son varias las líneas, y con una buena frecuencia horaria: 152C, 154C y 156; o el cercanías en la línea C-4A
Segunda jornada de encierros, en directo: Programa de encierros
Tras completarse los dos primeros encierros y con este tercero en el punto de mira, recordamos cuales serán las próximas citas con los astados y sus correspondientes ganaderías:
- Miércoles 26 de agosto (11:00): Tercer encierro de las fiestas con toros pertenecientes a la ganadería de Zalduendo
- Jueves 27 de agosto (11:00): Cuarto encierro, con toros de São Torcato.
- Viernes 28 de agosto (11:00): Quinto encierro de las fiestas con toros pertenecientes a la ganadería de La Castilleja.
- Sábado 29 de agosto (11:00): Sexto encierro de las fiestas con toros pertenecientes a la ganadería de Núñez de Tarifa.
- Domingo 30 de agosto (11:00): Séptimo encierro de las fiestas con toros pertenecientes a la ganadería Juan Pedro Domecq y Álvaro Núñez.
- Lunes 31 de agosto (11:00): Octavo encierro de las fiestas con novillos pertenecientes a la ganadería de Montealto.
Segunda jornada de encierros, en directo: Una cita con mayor afluencia
En el primer encierro se contabilizaron unos 1.800 corredores, cifra que aumentó de cara al encierro nocturno en el que corrieron unas 2.200 personas. Para este tercer encierro se espera una mayor afluencia de personas por lo que el concejal de Festejos y Seguridad, Carlos Bolarín, ha comunicado que se ha reforzado el dispositivo de seguridad.
Segunda jornada de encierros, en directo: 14 heridos en el encierro nocturno
El encierro nocturno de anoche se saldó con 14 partes de asistencia, afortunadamente, ninguno fue por asta de toro. La lesión de mayor gravedad fue una fractura en el codo que sufrió uno de los corredores al caer durante el encierro.
Segunda jornada de encierros, en directo: Actividades de hoy, 26 de agosto
- 11.00 horas. Tercer encierro de las fiestas con toros pertenecientes a la ganadería de Zalduendo.
- 21.00 horas. Fase clasificatoria del XXX Concurso Nacional de Recortadores con reses de la ganadería de Zalduendo en la plaza de toros.
- 22.00 horas. Actuación de TXUBASKOS, grupo ganador del concurso 'Music Festival 2026'. Plaza de la Constitución.
- 22.30 horas (hasta las 2.30 horas). Actuación de las asociaciones del municipio. Plaza de la Constitución.
- 23.30 horas. Actuación de la 'orquesta París de Noia' en el campo de fútbol de la calle Teide. Entrada libre hasta completar aforo.
Segunda jornada de encierros, en directo: Hoy le toca a Zaldueño
La ganadería encargada de aportar los astados para este tercer encierro es la de Zalduendo, histórico hierro español de toros bravos fundado a finales del siglo XVIII en Caparroso (Navarra).
Segunda jornada de encierros, en directo: ¡Bienvenidos a la cobertura en directo!
Bienvenidos a la cobertura en directo de la segunda jornada de encierros de las fiestas de San Sebastián de los Reyes 2026.
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