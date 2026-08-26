Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2026, en directo: horario y recorrido del segundo día

Con las fiestas de San Sebastián de los Reyes 2026 recién empezadas, toca dar paso a la segunda jornada de encierros. La primera se saldó con los dos primeros encierros de la semana en los que, afortunadamente, no hubo que lamentar heridos de gravedad. Durante la primera carrera de los novillos a las 11:00 horas, alrededor de 1.800 corredores bajaron por las calles de Sanse con la ganadería de los Hermanos Tardeu en un encierro limpio y rápido que duró poco más de minuto y medio en la calle y que se saldó con 10 intervenciones de protección civil, todas por caídas y contusiones, en la que la lesión de mayor gravedad fue una conmoción cerebral.

El encierro nocturno, el único de esta edición, también fue trepidante y veloz y tuvo una mayor afluencia, unas 2.200 personas en este caso corrieron delante de los toros con el recorrido iluminado especialmente con unos faroles sobre las talanqueras, lo cual le convierte no solo en un encierro singular, sino de especial belleza. En este caso el parte de lesiones ascendió a 14, todas por caídas y contusiones al igual que por la mañana, siendo la más grave una fractura de codo.

Por su parte, Carlos Bolarín, concejal de Festejos y Seguridad, ha valorado muy positivamente el funcionamiento del dispositivo de seguridad, reforzado para la ocasión al ser hoy una cita con gran afluencia de público.

El tercer encierro de las fiestas se correrá mañana a las 11:00 h., con los toros de la ganadería Zalduendo. Sigue aquí toda la actualidad del encierro en directo.