Noticias de hoy, miércoles 26 de agosto de 2026

Guerra de versiones entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Entrevista en exclusiva con Juan Jesús Vivas

Juan Jesús Vivas ha hablado en exclusiva para Antena 3 Noticias mientras apoyaba una manifestación de vecinos de Ceuta. El presidente de la ciudad autónoma ha dicho que el Estado no puede mirar para otro lado y que debe garantizar la seguridad de los ceutíes.

Los vecinos de Ceuta vuelven a protestar

Vecinos de Ceuta siguen saliendo a la calle para protestar. No pueden más con la situación y no quieren que los migrantes ocupen los polideportivos. La manifestación ha ido subiendo de tono. Frente al hotel, donde pensaban que estaba el ministro, Ángel Víctor Torres, se han vivido momentos de tensión. Ha habido forcejeos y la policía ha tenido que intervenir.

Reunión entre Juan Jesús Vivas y Ángel Víctor Torres

Reunión entre el máximo responsable del mando único, Ángel Víctor Torres y el presidente de Ceuta. En ella se ha descartado que se vayan a utilizar polideportivos ceutíes para acoger a migrantes, salvo en casos extremos. Era una de las peticiones urgentes de los vecinos. Torres presidirá hoy la primera reunión del Comité de Situación para la gestión de la crisis de Ceuta.

Guerra de versiones

Continúan las contradicciones entre Defensa e Interior. Robles insiste en que la inteligencia española avisó del asalto y Marlaska lo niega. En un comunicado, la delegación del gobierno de Ceuta ha refrendado la versión del ministro del interior.

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