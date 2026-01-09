Muere un hombre de 56 años en el incendio de una vivienda en Ciempozuelos (Madrid)

En la madrugada de este viernes, un hombre de 56 años ha muerto en el incendio de una vivienda registrado en el municipio madrileño de Ciempozuelos.

Cuando los bomberos llegaron a la casa, el fuego se encontraba muy desarrollado y el humo afectaba a toda la casa.

Como ha precisado el jefe superior de Bomberos, Agustín Rodríguez, los efectivos rescataron inconsciente en la primera planta del inmueble al varón, que presentaba una grave inhalación de humo.

El jefe supervisor del SUMMA 112, Luis Seoane, ha señalado que a la una de la madrugada recibieron el aviso de que había un incendio en una vivienda del señalado municipio. Después de que los bomberos pudieran rescatar al hombre de la vivienda, los sanitarios comprobaron que sufría una parada cardiorrespiratoria y practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante 30 minutos. A pesar de ello, finalmente confirmaron el fallecimiento del varón.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del incendio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.