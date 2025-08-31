Un hombre apuñala y tira por la ventana a su mujer en Manresa, Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido en durante la Festa Major de Manresa, Barcelona, a un hombre de 35 años por apuñalar y arrojar por la ventana a su mujer. A consecuencia de la agresión y la caída, la víctima ha tenido que ser trasladada al hospital Sant Joan de Déu. No obstante, no se teme por su vida.

El hombre, que contaba con diversos antecedentes y una orden de alejamiento respecto a ella, ha sido detenido por un delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron durante esta madrugada, concretamente, poco antes de las seis de la mañana en la vivienda donde reside la víctima. La residencia se encuentra en la plaza de Sant Ignasi, tal y como ha detallado NaciòManresa y han confirmado fuentes policiales.

Presuntamente, el hombre agredió primero a la víctima con un arma blanca y después la empujó por la ventana, a unos cuatro metros de altura. Posteriormente, el hombre huyó del lugar.

Pese a la huida del agresor, los Mossos d'Esquadra lo detuvieron en una gasolinera cercana a su hogar alrededor de las siete y veinte de la mañana.

La Policía de la Generalitat lo acusa de los delitos de homicidio doloso en grado de tentativa, violencia de género y por romper la orden de alejamiento que tenía de su mujer.

Tal y como han informado a la agencia EFE distintas fuentes policiales, el detenido cuenta con varios antecedentes y, en las próximas horas, pasará a disposición judicial por esta agresión.

La víctima, que resultó herida de gravedad por el apuñalamiento y la caída, continúa recuperándose en el hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

Prisión preventiva para el detenido en O Barco por tirar a su mujer desde un cuarto piso

Hace tan solo cuatro meses, detuvieron a un hombre en O Barco de Valdeorras por un presunto delito de violencia machista contra su mujer, que se precipitó desde un cuarto piso.

El arrestado asumió que hubo una discusión previa entre la pareja y que él agredió a la mujer. El detenido reconoció que produjo varios cortes a la mujer en el pecho durante la disputa.

En el momento de los hechos, no constaban denuncias por maltrato ni tampoco aparecían en el registro de VioGén. Sin embargo, se supo que, durante la misma mañana de los hechos, la mujer se acercó hasta el cuartel de la Guardia Civil en O Barco para preguntar qué tenía qué hacer para separarse.

1.318 víctimas mortales por violencia de género desde 2003

Desde el 2003, se han contabilizado un total de 1.318 víctimas mortales por violencia de género, según los datos del ministerio de Igualdad. Tan solo en lo que llevamos de año, ha habido 24 víctimas mortales.

De esas 24, solo cuatro habían denunciado al agresor.

Ante la violencia machista, 016

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas.

Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama.

