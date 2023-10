La historia de Daniel, enganchado al fentanilo: "Cada vez quería más, me sentía muy colocado, te deja tieso"

Daniel está ingresado en una clínica de rehabilitación de Sevilla. Era consumidor ocasional de cocaína, pero empezó a notar otros efectos. Cuando le preguntó a la persona que le vendía la droga, "me dijo que la estaban cortando con fentanilo". Los expertos hablan de casos "muy puntuales" de venta de esta droga de uso médico en el mercado negro. El fentanilo ilegal, que está causando estragos en Estados Unidos, aún no se ha detectado en España.

Desde un centro de rehabilitación de Sevilla ha contado a Antena 3 Noticias su historia. Consumía cocaína de forma ocasional hasta que empezó a notar que lo que le vendían como cocaína le producía efectos distintos: "Notaba que me ponía más colocado, me pegaba más bajonazo", nos cuenta.

"Cada vez quería más, no podía dejar de consumirla"

"Pregunté a la persona que me la estaba vendiendo y me dijo que estaban cortando esa cocaína con fentanilo". Daniel la describe como una droga de gran poder adictivo: "Cada vez quería más, no podía dejar de consumirla. Te dura media hora la sensación de colocón, y luego ya no puedes dejarla", añade.

Es una combinación muy peligrosa, dicen los expertos, porque mezclar el fentanilo con otras drogas aumenta su poder adictivo. Los efectos de esa sustancia son devastadores: "Es un opiáceo cien veces más potente que la morfina y cincuenta veces más potente que la heroína", asegura Luis Rebolo, terapeuta del centro de rehabilitación Guadalsalus.

No se han detectado alijos en España

A diferencia de Estados Unidos, donde la llamada 'droga zombi', ha provocado una emergencia sanitaria con cientos de muertos por sobredosis, el fentanilo ilegal no se ha detectado en España, aunque preocupa que acabe llegando.

Ni la Policía ni la Guardia Civil han detectado, de momento, ningún alijo de esta sustancia en nuestro país. Es difícil comprarla en el mercado negro porque la venta de este opiáceo, que se utiliza como calmante de dolores crónicos, está muy vigilado tanto en hospitales como en farmacias. "Se prescribe sobre todo para pacientes oncológicos, pero es verdad que de forma aguda también se puede utilizar para dolores de urgencias, pero de forma limitada en el tiempo", afirma Francisco Pascual, presidente de Socidrogalcohol.

Un mal uso médico sí que puede acarrear consecuencias muy graves. Le ocurrió a María. Sufrió la rotura de una vértebra y le recetaron parches de fentanilo durante un año hasta que llegara el momento de la operación. Empezó a notar sus efectos muy pronto: "Me daban temblores en todo el cuerpo, muchísimo dolor". El médico le fue subiendo la dosis y se fue haciendo cada vez más dependiente de esa sustancia. Hasta que terminó enganchándose. "Me pasaba el día encerrada en la habitación, no podía ni trabajar, hasta que le dije a mi marido: necesito ayuda". Necesitó tratamiento y terapia para desintoxicarse.