La hermana de Paloma, asesinada junto a su hija en Valladolid, pide "listas" de hombres con antecedentes de maltrato

El pasado 23 de enero de 2023, Paloma e India, madre e hija, fueron asesinadas a manos de la pareja de la mujer. Con motivo del asesinato, miles de personas se han concentrado este mediodía en Valladolid, en recuerdo de ambas. En la concentración se ha pedido la prisión permanente para el autor de los hechos.

Un equipo de Antena 3 Noticias ha podido hablar con María Pinedo, la hermana de Paloma, quien ha cargado duramente contra el asesino de su hermana y su sobrina: "Mi hermana Paloma no estaba advertida de que esta persona, este asesino, David Maroto, tenía antecedentes penales. Ya había maltratado a otras mujeres anteriormente y esto no lo sabíamos". En representación de la familia, ha pedido "que hagan listas" ante este tipo de personas y ha pedido a las mujeres no ser "débiles" para solicitarlas.

La familia reclama justicia y prisión permanente

Este domingo se ha llevado a cabo una manifestación en la plaza Mayor de Valladolid, en la que familiares, amigos y vecinos de la localidad se han reunido para pedir justicia por el asesinato de violencia de género de Paloma Pinedo, de 45 años, y su hija, India, de 8 años.

Miles de personas han arropado a la familia –la madre, las dos hermanas de la víctima y el padre de la pequeña de ocho años, entre otros– de las dos asesinadas. Un crimen que todavía tiene conmocionados a gran parte de los vallisoletanos.

En la manifestación se han podido ver varias pancartas que decían: 'Justicia para Paloma e India' y 'Siempre en nuestros corazones', acompañadas de varias imágenes de ambas.

María Pinedo, una de las hermanas de Paloma, ha sido la encargada de leer el comunicado familiar con el que ha reclamado justicia: "Queremos que todo el peso de la ley caiga sobre el asesino que os ha arrebatado la vida de una forma tan cruel e injusta y confiamos en que los que tienen esa responsabilidad lo van a llevar a cabo".

Con motivo del asesinato de su hermana, ha pedido "la pena máxima aplicable, la prisión permanente revisable", al mismo tiempo añadía que "no podemos ni queremos vivir en una sociedad que convierta en habitual esta clase de crímenes".

El asesino de Paloma e India ya contaba con antecedentes de violencia de género, pero ni Paloma ni su entorno tenían ese conocimiento. Algo que María ha lamentado y por lo que ha reclamado "que se creen registros públicos que nos permitan identificar a aquellos que han cometido crímenes y agresiones contra sus parejas y contra los menores".

En nombre de la familia, la hermana y tía de las asesinadas ha agradecido la presencia de quienes se han acercado hasta el lugar para apoyarles. La manifestación ha terminado con un minuto de silencio y, tras ello, un largo aplauso.