La hermana del joven asesinado en Mejorada del Campo: "Ya me amenazó con matarnos con una escopeta"

Una tragedia sacudió Mejorada del Campo este miércoles con el asesinato de un joven de 29 años que llegaba a su vivienda. El principal sospechoso es el propio tío de la víctima, que vivía en el mismo domicilio. Según ha denunciado la hermana de la víctima, el fallecido, identificado como el sobrino de la familia, fue asesinado con una escopeta.

La hermana de la víctima ya había denunciado. "Por la mañana denuncié que este tipo me pegó una paliza para que horas más tarde mataran a mi hermano. Ya me amenazó con que nos iba a matar con una escopeta", explica la hermana del joven a través del telefonillo de su vivienda. Cuando llegó su hermano, que no sabía nada de lo ocurrido, su tío ya le estaba esperando con una escopeta con la cual le disparó en la cabeza.

Las autoridades fueron alertadas del suceso por vecinos que escucharon disparos. Al llegar al lugar, la policía encontró al joven sin vida junto a su hermana y su madre que acudían al domicilio para explicarle lo que había sucedido horas antes entre su tío y la sobrina. El servicio sanitario del Summa 112 solo pudieron certificar la muerte una vez que acudieron al lugar, "tenía una herida por arma de fuego en la cabeza, estaba fallecido y sin posibilidad de reanimación", afirma Javier Chivite, portavoz del Summa 112.

Sigue la búsqueda del tío del fallecido

Según informes policiales, el tío de 54 años, presunto autor del asesinato, se dio a la fuga tras el incidente. La Guardia Civil ha desplegado un operativo para localizar y llevarlo ante la Justicia. Por el momento el radio de búsqueda del sospechoso se ha ampliado hasta la localidad toledana de Lucillos y Guadalajara.

A su vez, vecinos y amigos expresan su solidaridad con la familia afectada y se suman a la preocupación por la seguridad en la localidad. La investigación está en marcha para esclarecer los motivos detrás de este trágico suceso, mientras la comunidad espera respuestas sobre lo ocurrido en esta pequeña localidad que se ve sacudida por un hecho de violencia tan impactante. Esto se suma a la búsqueda que también se está llevando a cabo en Madrid del peligroso sicario llamado 'El Pastilla' que se escapó de Alcalá-Meco.