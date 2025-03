Herido un policía local tras hundirse parte de la primera planta de un edificio en Algemesí, Valencia

Un hombre de 48 años ha resultado herido al hundirse la primera planta de un edificio ubicado en la calle Santa Bárbara de la localidad valenciana de Algemesí. Así lo ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso ha sido recibido sobre las 13:04 horas, cuando los vecinos han visto el candado del edificio, que no se encontraba como siempre, y han informado de una posible okupación ilegal. Sin embargo, no hay causas de okupación. Según ha podido saber Antena 3 Noticias y confirmado por el Ayuntamiento de Algemesí, la vivienda no estaba habitada. El desprendimiento se ha producido en el forjado del primer piso debido a una fuga de agua en una bajante. Las vigas eran de madera.

Tras el aviso, un agente ha acudido a comprobar si se había okupado y, al subir, dicha parte de la estructura ha vencido. No se trata de un derrumbe integral de la vivienda, sino que se ha desprendido una parte del primer piso. El agente herido tiene pronóstico reservado.

Hasta el lugar de los hechos ha acudido una unidad del SAMU, bomberos de Alzira, la Unidad de Rescate de Emergencies y Catástrofes (UREC) del Consorcio. Al acudir realizaron un apuntalamiento en la estructura del inmueble.

El equipo médico asistió al agente herido por traumatismo craneoencefálico. Posteriormente, ha sido trasladado al Hospital La Ribera de Alzira.

Derrumbe de un techo

Tres personas han resultado heridas tras el derrumbe del techo de un inmueble en la zona del Barrio Alto del Puerto de Santa María, Cádiz. Los afectados se quedaron atrapados en el interior de la vivienda.

Los tres afectados se habían quedado atrapados en el derrumbe, por lo que uno de ellos ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario, mientras que los otros dos recibieron asistencia médica en el lugar de los hechos. Según ha informado el Consorcio de Bomberos, entre los efectivos del parque de bomberos de El Puerto y el apoyo del Grupo de Localización y Rescate del CBPC, se ha logrado rescatar con éxito a las tres personas, de las cuales una estaba atrapada en la planta de arriba, otra se había quedado encerrada por los escombros y otra, a la que se podía escuchar, bajo el forjado derrumbado.

