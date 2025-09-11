Hallan un cadáver con signos de violencia en un parque de Vilanova i la Geltrú, Barcelona

El cadáver de un hombre con signos de violencia ha sido localizado esta mañana en los jardines Francesc Macià de Vilanova i la Geltrú, en Barcelona, según han informado fuentes de los Mossos d’Esquadra a EFE.

La policía catalana ha recibido el aviso sobre las siete de la mañana. Al llegar al lugar, los agentes han confirmado que la víctima presentaba heridas compatibles con un ataque con arma blanca. Los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han certificado la muerte en el mismo parque.

La División de Investigación Criminal de la Región Metropolitana Sur de los Mossos ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Los agentes intentan determinar si la víctima había pasado la noche en el parque y cuál pudo ser el motivo del ataque.

Asesinato en Girona

Los Mossos d’Esquadra detuvieron a un hombre de 35 años como presunto autor del asesinato de una mujer en un apartamento turístico de Lloret de Mar, Girona. La víctima, de origen colombiano y recién llegada a la localidad, fue hallada muerta el pasado jueves por una empleada de la limpieza, tumbada en la cama y con los ojos vendados.

Según las primeras investigaciones, la mujer presentaba signos de violencia y asfixia, sin descartarse que hubiera sufrido una agresión sexual. Las autoridades, incluido el Ministerio de Igualdad, investigan el caso como un posible crimen machista.

El arresto del sospechoso se produjo tras un descuido: el hombre dejó en el apartamento su cartera con documentación y varias tarjetas de crédito, lo que permitió a la policía localizarlo rápidamente. Durante el interrogatorio, reconoció haber estado con la víctima en el piso, alegando que la mujer ejercía la prostitución y que había alquilado el apartamento para ese fin, pero evitó dar detalles sobre lo ocurrido.

Los agentes registraron el inmueble y constataron la ausencia de la documentación personal y el teléfono móvil de la víctima.

