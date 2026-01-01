Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, jueves 1 de enero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 1 de enero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

El vestido de Cristina Pedroche, la Nochevieja y la explosión en Suiza, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, jueves 1 de enero de 2026.

El calendario gregoriano ha marcado la llegada de 2026 en una sucesión de celebraciones que han recorrido el planeta de este a oeste. Como cada año, la rotación de la Tierra ha ido dando paso al nuevo año primero en Oceanía y Asia, para avanzar después hacia Europa, África y, finalmente, América. Fuegos artificiales, rituales religiosos, homenajes y escenas de fuerte carga simbólica han definido una noche en todo el mundo.

Cristina Pedroche ha vuelto a sorprender con su llamativo estilismo en sus duodécimas Campanadas en Atresmedia, las décimas junto a Alberto Chicote. Cristina ha comenzado con un gran abrigo en el que se podrían apreciar trozos de todos los vestidos que ha ido luciendo en las Campanadas pasadas. De hecho, el primer vestido con el que las presentó, se ha convertido en un abanico.

Nada más quitarse este primer atuendo, ha aparecido un vestido corto plateado con transparencias en el que se ha podido ver las estrellas de uno de sus vestidos y las botas de look dedicado a la pandemia reconstruidas.

Una explosión seguida de un incendio de gran intensidad ha causado decenas de muertos y heridos en un bar de la estación suiza de esquí de Crans-Montana durante la madrugada de este miércoles, según han informado fuentes policiales citadas por la prensa del país. El suceso tuvo lugar mientras se celebraba la fiesta de Año Nuevo en el establecimiento.

La rave de Albacete se asienta en el pantano de Cenajo tras dejar guardias civiles heridos

Asistentes a la rave de Albacete aparcados

Imagen del joven detenido por los agentes de la Guardia Civil

Un joven de 19 años mata a su padre en La Rioja tras una discusión familiar en la tarde de Nochevieja

Jair Bolsonaro asume la presidencia de Brasil

Efemérides de hoy 1 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 1 de enero?

Marta García, una de las ganadoras de la San Silvestre 2026
Geoffrey Kamworor y Marta García se coronan como ganadores de la San Silvestre 2026

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra
Asesinada una mujer presuntamente por su hijo en El Vendrell, en Tarragona

Asistentes a la rave de Albacete aparcados
La rave de Albacete se asienta en el pantano de Cenajo tras dejar guardias civiles heridos

Las autoridades estiman que más de 1.000 personas han acudido a la cita.

La actriz Antonia San Juan posa a su llegada a la gala de la 31 edición de los Premios Forqué, el pasado 13 de diciembre
La actriz Antonia San Juan anuncia que está curada de cáncer: "El tumor ya remitió y no tengo metástasis"

Tras meses de tratamiento y varias sesiones de quimioterapia celebra su curación y agradece a los médicos.

Inmigrantes bajo un puente en Badalona

Unas 50 personas pasarán la Nochevieja acampadas bajo el puente de la C-31 en Badalona

Ayan, menor desaparecido

Desaparece en Zaragoza un niño de 4 años

Las ayudas por Filomena llegarán en 2022

¿Se avecina otra Filomena? La borrasca Francis amenaza con cubrir España de nieve a partir de Año Nuevo

