Noticias de hoy, jueves 1 de enero de 2026

El vestido de Cristina Pedroche, la Nochevieja y la explosión en Suiza, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, jueves 1 de enero de 2026.

Nochevieja

El calendario gregoriano ha marcado la llegada de 2026 en una sucesión de celebraciones que han recorrido el planeta de este a oeste. Como cada año, la rotación de la Tierra ha ido dando paso al nuevo año primero en Oceanía y Asia, para avanzar después hacia Europa, África y, finalmente, América. Fuegos artificiales, rituales religiosos, homenajes y escenas de fuerte carga simbólica han definido una noche en todo el mundo.

El vestido de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche ha vuelto a sorprender con su llamativo estilismo en sus duodécimas Campanadas en Atresmedia, las décimas junto a Alberto Chicote. Cristina ha comenzado con un gran abrigo en el que se podrían apreciar trozos de todos los vestidos que ha ido luciendo en las Campanadas pasadas. De hecho, el primer vestido con el que las presentó, se ha convertido en un abanico.

Nada más quitarse este primer atuendo, ha aparecido un vestido corto plateado con transparencias en el que se ha podido ver las estrellas de uno de sus vestidos y las botas de look dedicado a la pandemia reconstruidas.

Explosión Suiza

Una explosión seguida de un incendio de gran intensidad ha causado decenas de muertos y heridos en un bar de la estación suiza de esquí de Crans-Montana durante la madrugada de este miércoles, según han informado fuentes policiales citadas por la prensa del país. El suceso tuvo lugar mientras se celebraba la fiesta de Año Nuevo en el establecimiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.