La Guardia Civil encuentra 32 perros muertos de inanición y "en condiciones deplorables de salubridad" en Badajoz

La Guardia Civil ha encontrado 32 perros muertos en una finca de Aguaza, Badajoz. Los animales estaban en estado de inanición y las autoridades investigan al propietario por posible delito de abandono animal.

Según ha señalado la Guardia Civil en una nota de prensa, los animales se encontraban abandonados desde el pasado mes de junio. Algunos de los animales se encontraban atados con cadenas o encerrados en el interior de "boxes" y otros estaban sueltos. Todos ellos estaban "en condiciones deplorables de salubridad, sin agua y comida", que llegaron a causarles la muerte por inanición. Algunos de ellos trataron de alimentarse de los cadáveres en descomposición de los animales que ya habían muerto.

El hallazgo tuvo lugar durante la pasada semana, cuando una patrulla del Seprona encontró indicios de que en la nave pudiera haber perros en mal estado y desatendidos por su propietario. Tras esto realizaron las gestiones para localizar al responsable y titular del inmueble.

Cuando se llevo a cabo la inspección en presencia del propietario los agentes encontraron por la finca un total de 32 cadáveres de los perros, en un estado de "extrema delgadez" y signos de abandono. Una vez recogidas las pruebas incriminatorias, se investiga al propietario por un delito de abandono animal por la omisión de los cuidados elementales con resultado de muerte de todos estos perros.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Llerena y Fiscalía de Medio Ambiente de Badajoz.

37 perros muertos en un centro de rescate

El pasado mes de mayo, la Policía de Essex realizó una impactante redada en un centro de rescate en Billericay, donde descubrieron 37 perros muertos y otros 20 vivos. La operación fue llevada a cabo en colaboración con la RSPCA y el Ayuntamiento de Basildon.

Como resultado, dos hombres fueron detenidos bajo sospecha de fraude y de causar sufrimiento a los animales. La investigación, que aún está en curso, se considera compleja y de gran alcance. Los agentes permanecieron en el lugar para localizar a los últimos propietarios de los perros y atender a los animales rescatados. La comunidad y las autoridades expresaron su preocupación por la situación, describiéndola como angustiosa, y aseguraron que seguirán informando a medida que obtengan más detalles.

