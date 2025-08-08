Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Perros

La Guardia Civil encuentra 32 perros muertos de inanición y "en condiciones deplorables de salubridad" en Badajoz

La Guardia Civil encontró a 32 perros muertos en la finca en Azuaga, Badajoz.

Imagen de archivo de un perro desnutrido

Imagen de archivo de un perro desnutridoiStock

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

La Guardia Civil ha encontrado 32 perros muertos en una finca de Aguaza, Badajoz. Los animales estaban en estado de inanición y las autoridades investigan al propietario por posible delito de abandono animal.

Según ha señalado la Guardia Civil en una nota de prensa, los animales se encontraban abandonados desde el pasado mes de junio. Algunos de los animales se encontraban atados con cadenas o encerrados en el interior de "boxes" y otros estaban sueltos. Todos ellos estaban "en condiciones deplorables de salubridad, sin agua y comida", que llegaron a causarles la muerte por inanición. Algunos de ellos trataron de alimentarse de los cadáveres en descomposición de los animales que ya habían muerto.

El hallazgo tuvo lugar durante la pasada semana, cuando una patrulla del Seprona encontró indicios de que en la nave pudiera haber perros en mal estado y desatendidos por su propietario. Tras esto realizaron las gestiones para localizar al responsable y titular del inmueble.

Cuando se llevo a cabo la inspección en presencia del propietario los agentes encontraron por la finca un total de 32 cadáveres de los perros, en un estado de "extrema delgadez" y signos de abandono. Una vez recogidas las pruebas incriminatorias, se investiga al propietario por un delito de abandono animal por la omisión de los cuidados elementales con resultado de muerte de todos estos perros.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Llerena y Fiscalía de Medio Ambiente de Badajoz.

37 perros muertos en un centro de rescate

El pasado mes de mayo, la Policía de Essex realizó una impactante redada en un centro de rescate en Billericay, donde descubrieron 37 perros muertos y otros 20 vivos. La operación fue llevada a cabo en colaboración con la RSPCA y el Ayuntamiento de Basildon.

Como resultado, dos hombres fueron detenidos bajo sospecha de fraude y de causar sufrimiento a los animales. La investigación, que aún está en curso, se considera compleja y de gran alcance. Los agentes permanecieron en el lugar para localizar a los últimos propietarios de los perros y atender a los animales rescatados. La comunidad y las autoridades expresaron su preocupación por la situación, describiéndola como angustiosa, y aseguraron que seguirán informando a medida que obtengan más detalles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

"Las llamas estaban en el carril de mi casa", la angustia de Unai al ver cómo el incendio de Tarifa iba a destrozarle la vida

Incendio Tarifa

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de un perro desnutrido

La Guardia Civil encuentra 32 perros muertos de inanición y "en condiciones deplorables de salubridad" en Badajoz

El cantante Jaume Anglada, amigo íntimo del rey Felipe, grave tras ser arrollado por un coche en Palma de Mallorca

El cantante Jaume Anglada, amigo íntimo del rey Felipe, grave tras ser arrollado por un coche en Palma de Mallorca

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Tres heridos, uno de ellos de gravedad, tras un tiroteo en Las Cabezas, Sevilla

SUMARIO
NOTICIAS HOY

Noticias de hoy, viernes 8 de agosto de 2025

abores de extinción del incendio forestal en As Neves
Incendios

Respiro en Galicia: estabilizados todos los grandes incendios salvo uno en A Fonsagrada

Salvador Illa en el Parlament
Efemérides

Efemérides de hoy 8 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 8 de agosto?

Consulta las efemérides de hoy 8 de agosto de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Estrangula, roba varios coches y huye drogado con un niño a bordo
Región de Murcia

Estrangula, roba un coche con un niño a bordo y huye drogado: caos en Mazarrón

Un hombre ha sido detenido en el Puerto de Mazarrón después de cometer varios delitos, que incluyen agresiones a tres personas y el robo de varios coches, uno de ellos con un menor a bordo.

El hueco de la piedra y el presunto responsable

Intenta subastar una piedra del Acueducto de Segovia y el ayuntamiento le denuncia: "Estaba rodando por aquí en medio"

consulta médica

Agrede a una doctora embarazada de seis meses tras acudir sin cita previa a un centro de salud en Ciudad Real: "Sinvergüenza"

Población en España

La inmigración impulsa el crecimiento de la población en España hasta los 49,3 millones

Publicidad