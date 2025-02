Galicia pone en marcha un sistema de renovación de recetas urgentes para que nadie se quede sin medicación

Es más habitual de lo que puede parecer y, sobre todo, puede ocasionar problemas importantes para los pacientes crónicos que sufren enfermedades severas. Pongamos un caso práctico.

Un paciente toma una medicación de manera regular. Llega un día en el que se le acaba y no tiene activada la receta para recoger la siguiente caja en la farmacia. Puede ser porque se le haya olvidado pedir la cita con el médico de cabecera para renovarla, o porque cuando la pide no hay hueco disponible antes de que se le acabe la medicación de la que dispone.

Para dar solución a este problema, la Consellería de Sanidade de Galicia ha puesto en marcha un programa dedicado a renovar los llamados ‘medicamentos no demorables’ de manera excepcional. Se trata de evitar que se tenga que suspender, ni siquiera de manera puntual, un tratamiento cuya interrupción podría suponer un alto riesgo para el paciente.

Un acuerdo con los cuatro colegios farmacéuticos de Galicia

Para ello, la Xunta ha firmado un convenio con los cuatro colegios de farmacéuticos de Galicia que serán pieza clave en esta solución. Como en tantas otras, sin duda.

En el año 2024 los médicos de familia de atención primaria realizaron tres millones de consultas para renovar recetas. De todas ellas, alrededor de un 10 % fueron consultas no programadas, es decir, consultas a las que hubo que hacerle hueco a la fuerza dada la necesidad del paciente de recibir ese medicamento. Esto es lo que se pretende evitar con el apoyo de la red de farmacias de la comunidad.

El funcionamiento será el siguiente. Una persona necesita una medicación y se dirige a la farmacia para hacerse con ella. Llega t surge el problema. No hay receta. El personal de la botica, revisa los datos en el programa y verifica hablando con el paciente que no dispone de medicación para las 72 horas siguientes. Después revisa que el medicamento en cuestión forma parte de la lista elaborada por la Xunta de Galicia como medicamentos no 'demorables'. Si se cumplen estas premisas, desde la farmacia llamarán al teléfono habilitado por el servicio gallego de salud para resolver la situación.

Se trata de un teléfono directo que funcionará de 9 a 21 horas y de lunes a viernes y destinado exclusivamente a este procedimiento para agilizar la situación. Desde aquí se pondrá una cita a la mayor brevedad con el enfermo, se resuelve la falta de medicación y se le explica las medidas a tomar para que no suceda. Fundamentalmente una cuestión de anticipación.

Fármacos para la diabetes, la epilepsia o el corazón

En la relación de medicamentos contemplados en esta lista se incluyen fármacos para terapia antidiabética, terapia antiepiléptica y anti-convulsionante para tratamiento de la epilepsia, terapia antipsicótica en enfermedad psiquiátrica y demencia, también terapia inmunosupresora del paciente trasplantado y terapia cardiovascular. Fármacos en los que la continuidad en el tratamiento es fundamental.

El programa entra en funcionamiento el 24 de febrero y, a partir de ese momento, la Consellería de Sanidade hará un seguimiento de los pacientes que hacen uso de esta vía excepcional para analizar el funcionamiento y evitar irregularidades.

