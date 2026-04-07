Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Examen conducir

Gafas inteligentes y audífonos diminutos, tecnología fraudulenta para aprobar el examen de conducir

Los implicados, residentes en provincias como Barcelona, Burgos, Guipúzcoa, La Rioja, León, Madrid, Murcia, Navarra y Valencia, habrían abonado entre 1.300 y 2.500 euros para obtener ayuda externa de manera fraudulenta.

Una gafas inteligentes para aprobar de manera fraudulenta el carnet de conducir

Las últimas herramientas tecnológicas para aprobar de manera fraudulenta el carnet de conducir | Guardia Civil

Publicidad

Paula Rioz
Publicado:

Una gafas inteligentes, 'smart glasses', con una cámara incorporada y un auricular del tamaño de un grano de arroz se han convertido en las últimas herramientas tecnológicas para aprobar de manera fraudulenta el carnet de conducir. Los defraudadores pagaban por el alquiler de estos sofisticados aparatos y contaban en el exterior de las salas de exámenes con ayuda para aprobar los tests del examen.

"Todo está orquestado por una mafia - explica Miguel Ángel Saez, portavoz de la Guardia Civil- para aprovecharse de personas que no saben hablar español y necesitan obtener el permiso de conducir".

El trabajo conjunto de la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja y el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil ha venido a confirmar un salto tecnológico significativo en la sofisticación de los intentos de engaño detectados hasta la fecha. A diferencia de los métodos convencionales, como el uso de teléfonos móviles ocultos o micrófonos tipo 'pinganillo', las gafas permiten al aspirante capturar y transmitir imágenes del cuestionario en tiempo real sin realizar movimientos sospechosos. La señal se envía al exterior, donde un cómplice dicta las respuestas correctas a través de un minúsculo audífono invisible para los examinadores.

Una práctica ilícita en expansión

La profesionalización de estas prácticas ha quedado reflejada en las cifras del primer trimestre del año. En las sedes de Logroño y Calahorra, las autoridades han interceptado a un total de 20 personas implicadas en tramas de fraude. Los aspirantes, con edades comprendidas entre los 24 y los 59 años y procedentes de diversas provincias españolas, pagaban entre 1.300 y 2.500 euros por el alquiler de estos equipos de alta tecnología. La diversidad de nacionalidades de los detenidos —que incluyen a ciudadanos de España, China, India, Marruecos, Pakistán, Portugal y Senegal— subraya el alcance internacional de las redes que operan detrás de estos dispositivos.

Consecuencias legales y seguridad vial

La Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial castiga estas conductas como infracciones muy graves. La respuesta administrativa ha sido contundente: los implicados se enfrentan a una sanción económica de 500 euros y, lo que es más determinante, una inhabilitación de seis meses para volver a presentarse a las pruebas. Además, la Jefatura ha procedido a declarar a los aspirantes como "no aptos" de forma inmediata.

Más allá del ámbito administrativo, las autoridades enfatizan que estas medidas son una cuestión de seguridad pública. "Permitir que personas sin los conocimientos teóricos básicos accedan al permiso de conducción supone un riesgo inaceptable para el resto de los usuarios de la vía pública", concluye el portavoz de la Guardia Civil.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Una niña de 6 años, agredida sexualmente por un amigo de sus padres en Castellón

La Policía Nacional detiene a más de 60 personas en 2026 por robos en el interior de vehículos en Palma

Publicidad

Sociedad

Una gafas inteligentes para aprobar de manera fraudulenta el carnet de conducir

Gafas inteligentes y audífonos diminutos, tecnología fraudulenta para aprobar el examen de conducir

El médico que presuntamente ha violado a las mujeres en Gran Canaria es detenido por la Policía Nacional en febrero.

Detienen por segunda vez a un médico en Las Palmas tras presuntamente violar a 10 mujeres

Fraude seguros

Espías, drones y herramientas de inteligencia artificial, los métodos más usados para destapar los fraudes al seguro

La Policía Nacional detiene a más de 60 personas en 2026 por robos en el interior de vehículos en Palma
Agresión sexual

Una niña de 6 años, agredida sexualmente por un amigo de sus padres en Castellón

Un grupo de jóvenes observa cómo uno de ellos le propina una paliza a un menor de edad en Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona.
Paliza Barcelona

Duras imágenes: Un menor recibe una paliza brutal a plena luz de día en Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona

Estaban rodeados de excrementos, conviviendo con sus propios desechos
Maltrato animal

Investigado por maltrato animal el dueño de 29 perros, 6 de ellos recién nacidos: convivían entre excrementos

Estaban rodeados de excrementos, conviviendo con sus propios desechos, con insectos y en un espacio totalmente insalubre en La Aldea de San Nicolas, en Gran Canaria.

Hospital General de Valencia
Valencia

Indemnizarán con 225.000 euros a la familia de una paciente que murió por pancreatitis tras 36 horas en Urgencias en un hospital

Ante la falta de camas disponibles, la paciente permaneció en un box de Urgencias a la espera de traslado y nadie monitorizó su estado.

Consulta de médico

Un enfermero de Gran Canaria denuncia insultos racistas por parte de un paciente: "Vuélvete en patera"

Imagen del intento de robo a unos turistas en Barcelona

Intentan robar a la fuerza a plena luz del día a una familia de turistas en Barcelona

Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 7 de abril de 2026

Publicidad