El alcalde de Molina de Aragón tras el récord de frío de 25 grados bajo cero: "Se congelan las pestañas"

Molina de Aragón tiene 3.500 habitantes que ya saben lo que es batir un récord de frío en España. Se ha colocado en el primer lugar del ranking de localidades en las que ha bajado el termómetro esta noche. Tras la marcha de la borrasca Filomena ha llegado el frío histórico.

En Molina de Aragón ya han vivido otros inviernos muy fríos, el 28 de enero de 1952 los termómetros llegaron a bajar hasta los 28,2 grados, esta vez no han bajado tanto pero se han quedado cerca, en 25,2 grados bajo cero. El alcalde de la localidad, Francisco Javier Montes, nos cuenta en una entrevista a Antena 3 Noticias cómo han vivido en la localidad este récord.

"La sensación es de que se congelan las pestañas"

El alcalde ha visto el dato de 25,2 grados bajo cero de la AEMET a las siete de la mañana y ha comprobado en persona el frío al dirigirse al Ayuntamiento: "a las 7:45 he salido de casa y no había tanto tránsito pero la gente iba a sus puestos de trabajo" relata el alcade que describe la sensación térmica como "un frío muy seco, muy aguantable" aunque destaca lo más llamativo, que "se congelan un poquillo las pestañas y es lo que te llama la atención la verdad" cuenta Francisco Javier Montes que explica como "vas parpadeando y es una sensación como de que caen gotas en los ojos y cuando te das cuenta las pestañas y las cejas las tienes congeladas completamente" nos asegura el edil.

"El térmometro del Ayuntamiento ha estallado"

El frío tiene consecuencias y un ejemplo son los termómetros que no han soportado el descenso tan acusado de temperaturas, "en el despacho hay el termómetro típico de casa y ha estallado, está roto" narra el alcalde de Molina de Aragón preocupado estos días por las consecuencias para los vecinos de este frío, sobre todo para los más mayores: "la accesibilidad en la calle es complicada, hay hielo y hemos tenido un metro de nieve" "estamos pendientes de la gente mayor para que no les falte alimentos y medicamentos" cuenta el alcalde que asegura que "ya ha habido alguna caída aunque no grave de momento".

La sal no hace efecto a una temperatura tan baja

Cuando el termómetro cae a 25 grados bajo cero la sal no es la solución. Según Francisco Javier Montes los técnicos han explicado que "la sal hace efecto hasta menos 5 grados". En el caso de Molina de Aragón "tenemos la ventaja de que la oscilación térmica es muy grande. Podemos tener menos 10 grados temprano y estar a las dos de la tarde a 15 grados" positivos "ya veremos si la sal es efectiva" dice el alcalde que apunta que hay cuatro máquinas retroexcavadoras trabajando.

Cuenta que ya está trabajando el operativo del Ayuntamiento junto a empresas privadas que han puesto al servicios de los vecinos cuatro máquina retroexcavadoras y con la empresa pública medioambiental de Castilla La Mancha. Su misión es ayudar en las tareas de limpieza de nieve y de hielo para acceder a los centros de salud, las farmacias, el colegio y el instituto. Según el alcalde "han reventado las tuberías en el colegio público y me imagino que habrá problemas de suministro de agua".

Miedo al deshielo

La previsión es que siga haciendo mucho frío y la petición del alcalde de Molina de Aragón a sus vecinos es que tengan cuidado. En las próximas horas y días fijarán la prioridad en los problemas derivados del deshielo para evitar desprendimientos desde los tejados.