Roberto Brasero advierte: siguen las noches tropicales y llega más calor antes del alivio

Mañana tendremos de nuevo un día de intenso calor tras una noche muy calurosa. Esta próxima madrugada las mínimas aumentarán en la mitad norte de la península y en Canarias y en el resto serán parecidas a las de anoche.

Se espera que no bajen de 22-24 grados en el área mediterránea y zonas bajas del nordeste, centro y sur, por lo que tendremos la denominada noche tropical que es cuando las mínimas se quedan por encima de los 20º e incluso podrían darse mínimas de 25º o 26º en puntos del Guadalquivir y Canarias lo que se denomina noche tórrida o noche ecuatorial, y que ya tuvimos ayer en numerosos puntos del archipiélago canario o en la sevillana localidad de Osuna donde la temperatura no bajó de los 26º en toda la noche.

Las temperaturas de día

Seguirán mañana las altas temperaturas propias de la canícula aunque con algunas variaciones respecto a las de hoy. En Extremadura, el oeste de Castilla y León, Asturias y Cantabria bajarán mañana las máximas 2 o 3 grados respecto a las de hoy. En Galicia el descenso será mayor, de 6 a 8 grados menos. En Ourense tras los 40º de hoy nos quedaremos mañana en 34º, en Lugo de 34º hoy nos quedaremos en 28º de máxima.

En cambio todavía subirán más y hará más calor que hoy en toda la costa andaluza, en la Región de Murcia, en la Comunidad Valenciana, Aragón y Navarra.

Sigue el sol

Será un jueves soleado con algunas nieblas matinales por el estrecho y Melilla y posibles tormentas por la tarde en puntos del Sistema Ibérico y Pirineos. La novedad mañana serán unas nubes que se meten por Galicia y Asturias y que en el norte de Galicia podrían incluso dejar unas gotas.

El viernes esas nubes seguirán avanzando por el cantábrico y bajarán las temperaturas en toda la Península salvo el litoral Mediterráneo y bajarán también en Canarias.

El viernes, menos calor

La previsión es que el viernes se acentúe la entrada de aire más frío Atlántico impulsado por vientos del oeste lo que provocará un descenso térmico en buena parte de la península, salvo en el Mediterráneo, donde estos vientos serán de poniente y al llegar recalentados y secos hará que las temperaturas sigan subiendo. En zonas de Castilla y León y en la meseta norte ya quedarán las máximas entre 32° y 34°. En buena parte del centro, este y sur de la península todavía superarán los 36° a 38°.

Calor intenso, con más de 40°, en puntos del interior de la Comunidad Valenciana y Murcia, y en puntos de Andalucía oriental. Calor, vaya, pero menos que hoy y que mañana. En Canarias también se debería notar ese día algo menos de calor. Y el sábado se debería notar más.

El sábado, bajada generalizada

El sábado continuará bajando la temperatura en toda España salvo el litoral Cantábrico donde no cambian y el litoral mediterráneo donde incluso todavía pueden subir más. En la mayor parte del territorio tendremos temperaturas máximas que no alcanzará los 32° 33°, salvo punto de Castilla-La Mancha y del Guadalquivir que se alcanzarán entre 33° y 35°¡pero ya no los 40º! Esa cifra sí podría alcanzarse sin embargo en el interior de Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y este de Andalucía, por esos vientos secos de poniente.

En cuando a las lluvias, es muy probable que ya el viernes se vayan nublando los cielos en el tercio norte peninsular con chubascos que podrían ser localmente fuertes en el entorno del cantábrico oriental y Pirineo occidental y el sábado continúa la posibilidad de tormentas en las mismas zonas, es decir, Cantabria, País Vasco y norte de Navarra, mientras que en Galicia y Asturias se espera la apertura de algunos claros.

