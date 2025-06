La Fiscalía rechaza la petición de Ana Julia Quezada en la causa del intercambio de favores por sexo

La investigación sobre varios trabajadores del centro penitenciario de Brieva, en la provincia de Ávila, por supuestos encuentros sexuales con Ana Julia Quezada lleva casi un año en marcha. El Juzgado de Instrucción número 4 está tratando de averiguar si la asesina del niño Gabriel Cruz en Almería en el año 2019 y condenada a prisión permanente revisable, habría recibido un teléfono móvil a cambio de sexo.

Los informes apuntan a que Quezada habría mantenido relaciones sexuales con varios funcionarios y que esos encuentros habrían sido grabados con un dispositivo móvil presuntamente entregado por los propios trabajadores. Con esas imágenes, la reclusa habría intentado presionar a la dirección del centro con el objetivo de lograr su traslado a una prisión en Barcelona.

La Fiscalía, en contra de la petición

Ahora hemos conocido, según Europa Press, que la Fiscalía se ha pronunciado en contra de que Ana Julia Quezada se persone como acusación particular en esta investigación. "No cabe entender que la personación de Ana Julia Quezada esté justificada por carecer de legitimación no ostentando la condición de ofendida o perjudicada por el hecho investigado", asegura la acusación pública.

Además, la agencia de noticias española publica que la Fiscalía considera que la asesina del niño Gabriel Ruiz "jamás ha denunciado los hechos investigados en la fecha de su comisión ya que, a tenor de su declaración judicial, comenzó su relación sexual con el funcionario investigado a principios del año 2021, obteniendo a cambio numerosos regalos como perfumes, chocolate, cremas, cervezas, vino...".

Móvil con conexión a internet

"Llegando a disfrutar, continúa, de un móvil con conexión a internet durante los meses de octubre a noviembre de 2023, fecha en la que presuntamente se le retira por el investigado para que no se le encuentre en el registro de la celda", sin poner estos hechos en conocimiento del Centro Penitenciario hasta finales de julio de 2024, cuando se lo comunica al educador del centro. En ese momento ya se estaban investigando los hechos por de la denuncia que puso ante la Guardia Civil Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel.

La causa se centra en un posible delito de cohecho cometido por personal de la cárcel de mujeres. Uno de ellos ya compareció en sede judicial el pasado día 14 de mayo, donde se declaró inocente y rechazó cualquier implicación en los hechos. Mientras que el segundo de ellos, al que Quezada señala como quien le facilitó el móvil, ha sido citado a declarar como investigado el próximo día 27 de junio. Día en el que también deberá comparecer, en calidad de testigo, la novia de la reclusa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com