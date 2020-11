Fernando Simón sobre la petición de cese de los médicos: "Ni quiero, ni no quiero quedarme, no se crea que esto es un regalo"

Fernando Simón vuelve a ser noticia por la última polémica que ha llevado al Colegio de Médicos a pedir su cese como director del de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. El Consejo General de Colegios de Médicos que representa a los 52 colegio s de toda España cree que el Gobierno debe cesarle "por su incapacidad manifiesta y prolongada durante la evolución de la pandemia" y por asegurar que los sanitarios se contagian menos ahora por "su mejor comportamiento fuera del hospital".

la respuesta de Fernando Simón a la petición de cese

Los médicos cree que Fernando Simón ha mostrado su "ignorancia manifiesta" de su trabajo, de su responsabilidad y de su vocación. En RTVE Simón ha respondido a las críticas y ha asegurado que están en su derecho y que se lo pidan a sus jefes. Cree Simón que deberían verse toda la rueda de prensa y a la pregunta de si quiere quedarse en el puesto da respuesta: "Ni quiero, ni no quiero quedarme en el puesto. No se crea que es un regalo". "Soy un servidor público y me debo a mi cargo y mi puesto" ha ficho Simón.

El presidente del Consejo general de Colegios de médicos, Serafín Romero, ha insistido este lunes en Espejo Público en que es importante valorar la labor de los sanitarios y recordar que 60.000 se han contagiado y 73 han fallecido por la pandemia del coronavirus.

Las palabras que provocaron la indignación de los médicos

Éstas son las palabras textuales de Fernando Simón que han indignado a los médicos: "En cuanto a los profesionales sanitarios, no es una cuestión de material, que está disponible desde hace ya muchísimo tiempo, pero sí que es cierto que hay otros factores importantes. Primero, una menor saturación de los hospitales reduce riesgos, un aprendizaje de los profesionales durante todo el proceso de la primera ola reduce riesgos en la ola actual, un aprendizaje de los gestores de los hospitales que establecen mejores circuitos y mejores mecanismos de protección y control de la infección favorece una reducción de riesgo para los profesionales, y obviamente, mejores comportamientos de toda la población, incluidos los profesionales cuando están fuera de su trabajo, reduce riesgos de que estos mismos profesionales se infecten fuera y luego lleven la infección a su entorno laboral".