Faro de Ons: luz, libertad y aventura en una isla paradisiaca

Alrededor de un centenar de faros iluminan las aguas en las noches más oscuras y tormentosas y también en las más idílicas y tranquilas del litoral de Galicia. Según el diccionario de la RAE "torre alta en las costas, con luz en su parte superior, para que durante la noche sirva de señal a los navegantes". Pero, además, los faros son lugares con una belleza y encanto muy especial. No siempre fácil de describir si no se vive la experiencia de verlo de cerca.

En la isla de Ons (Bueu, Pontevedra) su faro está situado en uno de los enclaves más privilegiados de las Rías Baixas. Diseñado por el arquitecto Rafael de la Cerda, este faro fue encendido por primera vez el 13 de abril de 1865. Tiene un alcance de 17 millas náuticas y está ubicado a 119 metros de altura sobre el nivel del mar.

Con la entrada en vigor del Plan de Reforma del Alumbrado de 1902 se decidió que el faro debía tener mayor alcance por lo que se construyó otro sobre la base del antiguo. Cubierto de azulejos el –nuevo- faro se inauguró en 1926. Consta de un torreón octogonal y de un edificio construido en piedra, de dos plantas rectangulares unidas por una galería y una sola planta. En 1994 se rehabilitaron sus instalaciones incluyendo la impermeabilización y limpieza de la cúpula y cubiertas. Poco después se construyó una sala museo en la que se conserva el patrimonio histórico del servicio desde sus inicios.

Desde entonces hasta ahora, el faro de Ons se ha convertido en uno de los grandes del turismo del sur de Galicia. Tanto por sus características pues es uno de los mayores alumbradores y de más alcance de toda España, como por su ubicación en una isla gallega llena de historia y magia.

Navegación y senderismo

Visitar el faro de Ons es un deleite para los sentidos. Podemos disfrutar del mar, navegando hasta la isla con barcos que salen con asiduidad desde los puertos pontevedreses de Bueu, Cangas do Morrazo, Vigo, Pontevedra, Combarro, Sanxenxo, Portonovo y O Grove. Y, una vez en tierra escoger entre las diferentes rutas de senderismo que nos descubrirán los rincones de un lugar que forma parte del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. En Ons todavía hoy habitan isleños durante todo el año y sus casas, las de los antiguos pobladores, forma parte de este paisaje.

Uno de esos caminos nos llevará hasta el faro ubicado en una zona de impresionantes vistas y atardeceres sobre el océano Atlántico.

En la actualidad no es posible visitar el interior del faro ni acceder al recinto del mismo, salvo autorización expresa, pero eso no impide que podamos contemplarlo. En un pequeño desvío a pocos metros de llegar a la edificación, en el Alto do Cucorno, podremos disfrutar de las mejores vistas del faro así como de su espectacular entorno.

El faro de Ons es uno de los pocos faros, junto con el de Sálvora, que quedan en España, atendido por fareros.