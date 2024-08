Familiares del menor asesinado en Mocejón, Toledo: "Un niño corría diciendo que habían matado a su mejor amigo"

La tía de Mateo, el niño de once años asesinado en el municipio toledano de Mocejón, se enteró de la muerte de su sobrino cuando uno de los niños con los que estaba jugando la víctima huía mientras gritaba que habían matado a su mejor amigo.

"Una de mis tías estaba por aquí paseando y un niño ha salido corriendo diciendo que habían matado a su mejor amigo, y era nuestro primo", ha explicado el familiar del menor asesinado en una comparecencia ante los medios. A su vez, ha remarcado que no tienen "más datos" de los que tenemos nosotros y ha pedido "respeto por la familia y por el dolor que estamos pasando en estos momentos".

A su vez, el primo de la víctima ha remarcado que "no hay sospechas", debido a que "Mocejón es un pueblo tranquilo en el que estas cosas no han pasado nunca, es la primera vez que pasa. Todos los vecinos, toda la familia y todo el mundo no sabemos ni donde estamos".

El suceso ha conmocionado a los vecinos de este pueblo de apenas 5.000 habitantes.

Alrededor de las 9:40 horas de este domingo, un grupo de amigos estaba jugando al fútbol cuando, de la nada, apareció un hombre con el rostro tapado y armado con un objeto punzante. El agresor se coló en el recinto saltando la valla y cargó contra ellos.

Según la información proporcionada a Antena 3 Noticias por diversos testigos cuya entrevista puedes ver en el video de la parte superior de esta noticia, los niños comenzaron a correr y el atacante los persiguió por todo el polideportivo Ángel Tardío. Sin embargo, mientras que algunos consiguieron huir, Mateo se quedó atrás y el atacante logró alcanzarlo.

"Ha ido detrás de todos los niños y como no pudo alcanzarlos fue a por el más pequeño de todos", ha asegurado una de las vecinas de la localidad.

Actuación sanitaria

Los servicios de emergencia se trasladaron rápidamente al lugar de los hechos y un helicóptero médico estaba a la espera para trasladarlo a un hospital.

Sin embargo, el menor ya se encontraba en parada cardiorrespiratoria y, a pesar de que han tratado reanimarle, no han podido hacer nada por la vida de Mateo, que falleció en la banda del campo de fútbol ubicada cerca del graderío.

Dispositivo policial

El atacante está fugado tras huir de la escena del crimen en un coche viejo Ford Mondeo de color gris y, según informaciones policiales, tiene entre 16 y 17 años.

Las patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local buscan por todos tierra y aire en un amplio dispositivo que cuenta con una decena de patrullas y un helicóptero. Fuentes policiales han declarado a EFE que la Guardia Civil ha activado una 'operación jaula' para localizar al autor del asesinato.

Además, los agentes están mirando las cámaras de seguridad que hay en el polideportivo y las que detectan las matrículas a la entrada y la salida del pueblo.

