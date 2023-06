'La familia arcoíris' no abandonará Benaocaz hasta el próximo ciclo lunar

Cada vez que un nuevo ciclo lunar comienza, la 'Familia Arcoiris' viaja a un lugar diferente para asentar su campamento. El pasado 19 de mayo, este grupo nómada hippie llegó a Benaocaz, un pueblo gaditano de la Sierra de Grazalema. Sin embargo, tras haber sido desalojados de la zona por la Guardia Civil, los 200 integrantes de la comuna han tenido que moverse a otra ubicación del pueblo para finalizar su ritual de adoración a la Luna.

Quince días después desde su llegada buscando el sitio perfecto para observar a su querida luna, la Guardia Civil ejecutó la orden de desalojo y expulsó al grupo de la finca donde se encontraban de forma pacífica. Los agentes desplegaron un dispositivo en la zona para expulsar a la 'familia Arcoíris' e interrumpió su ritual sagrado, obligándoles a cambiar su ubicación.

No obstante, de momento el grupo expulsado no ha abandonado la localidad gaditana. Algunos integrantes de la comuna se han asentado en una explanada que se encuentra a dos kilómetros del pueblo. En cambio, otros se encuentran deambulando por las calles del territorio.

El motivo de que no puedan marcharse es que su desplazamiento depende totalmente de las fases de la luna. Por ende, hasta que el cicle lunar no tenga un nuevo comienzo en diez días, aproximadamente, la 'Familia Arcoíris' no podrá desplazarse a un nuevo lugar para asentarse.

Los vecinos de Benaocaz

El pueblo gaditano tenía más vida que nunca, tal y como argumentan sus habitantes. "Han hecho en la plaza del pueblo baile". Y los vecinos de Benaocaz no tenían ningún problema con ellos: "Que canten y bailen y hagan lo que quieran habiendo un respeto".

No obstante, la 'familia Arcoíris' se instaló en una zona donde está prohibido acampar, perteneciente a un hombre que les denegó la entrada.

Un destino incierto

"Yo no sé por qué nos han sacado de aquí", dijo un integrante del grupo. También indicó que "lo mejor es recoger y dar las gracias" aunque no sabe cual será la siguiente parada de la 'Familia Arcoíris.

En cambio, otro miembro consideraba viajar a Etiopía "porque realmente en Etiopía ya no hay nada más".