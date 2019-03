Fabrican el primer avión no tripulado para la extinción de incendios

El hidroavión es uno de los medios más eficaces en la lucha contra el fuego, pero tiene un inconveniente, no puede volar sin luz. Para salvar ese obstáculo, una empresa de Cornellá trabaja en un innovador proyecto, se trata de un un hidroavión no tripulado que también podrá volar de noche.



Un equipo de Antena 3 se ha acercado a las instalaciones donde se construye, allí trabajan a contrarreloj para terminarlo, aunque las partes más importantes están ya finalizadas.



Su principal mérito es que se puede dirigir desde tierra y al ser no tripulado puede utilizarse durante la noche, momento en el que bajan las temperaturas, cede el viento y mejor se puede combatir el fuego.



Su precio también es una gran ventaja, hasta ahora se utilizan aeronaves que cuestan unos 2.000 euros la hora, sin embargo, con el nuevo hidroavión el precio desciende a los 250.



Además, gracias a él, es posible volar más bajo y más lento, así el agua no se evapora antes de llegar al suelo como ocurre en muchas ocasiones.



Se trata de un prototipo seguro que no pone en riesgo ninguna vida y podría revolucionar las nuevas formas de vuelo durante la extinción de incendios. Las primeras pruebas se realizarán en el mes de septiembre.