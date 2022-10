El exjefe de seguridad de Adif declara por el accidente de Angrois: "La causa del accidente es el incumplimiento del maquinista de la velocidad"

Se reanuda el juicio por el accidente del tren Alvia en Angrois, Santiago de Compostela en julio de 2013. Declara el exjefe de Seguridad de Adif, Andrés C., segundo acusado por el fallecimiento de 80 personas que viajaban en el tren y otras 145 heridas.

En la sesión anterior, Cortabitarte fue agredido a la salida del juicio, que tuvo que salir escoltado por la Policía Nacional por la gran aglomeración de personas que se encontraban en la puerta.

Estaba previsto que el exdirector de Adif declarara el pasado jueves, tras el maquinista, F. J. G, también acusado. Sin embargo, el abogado del exdirectivo, pidió que declarase otro día debido a que se encontraba "afectado" por la agresión que había sufrido del padre de una de las víctimas.

Durante la declaración, Cortabitarte aclaraba que había comenzado en el cargo de jefe de seguridad de Adif en el año 2005 hasta el 2 de junio de 2013 y que anteriormente "era director adjunto y director técnico de seguridad".

También ha asegurado Cortabitarte que no tenía ninguna competencia en la evaluación de riesgos de la línea. Sin embargo, el fiscal, le recuerda que en instrucción dijo que era el máximo responsable en la seguridad.

Culpa al maquinista de la causa del accidente

A comienzo de su declaración, el exdirectivo de Adif explica que la curva dónde tuvo lugar el trágico accidente ferroviario se diseñó "con un margen de seguridad" y se podía circular por ella hasta 160 kilómetros por hora, el doble de la "velocidad de confort, que era 80".

También ha diluido responsabilidades admitiendo que "no hay una sola persona" responsable de la seguridad y que "no vamos a encontrar" a esa persona.

El exjefe responsabiliza del accidente al maquinista del tren, el otro acusado, por circular a una velocidad excesiva: "La causa del accidente es el incumplimiento del maquinista de la velocidad a la que tenía que circular", asegura.

Las curvas no se señalizan como peligrosas

También ha explicado que las curvas no se señalizan como peligrosas "en el año 2011, 2012, 2012" como ocurre en la carretera. El maquinista no tiene 'atención curva peligrosa' sino que tiene un cuadro de velocidades máxima que debe atender: "Si hubiera frenado 4 segundos antes no estaríamos aquí".