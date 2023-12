Un excasteller de Barcelona reconoce haber agredido sexualmente a 9 jóvenes de la 'colla'

Esta mañana se ha celebrado en la Audiencia de Barcelona el juicio contra un exmiembro de los Castellers de Barcelona por haber agredido sexualmente a 9 jóvenes -cuando estas eran menores- pertenecientes a 'la colla'.

El acusado, para el que la fiscalía pedía 39 años de prisión, ha reconocido los hechos. Esta confesión, junto a que ya había abonado 54 mil euros para indemnizar a las víctimas, ha hecho que fiscalía y defensa lleguen a un acuerdo y se rebaje la petición de cárcel a 10 años y medio.

La defensa no se ha opuesto a la pena y cuando haya sentencia firme pedirá la suspensión del ingreso en prisión al que previsiblemente la fiscalía no se va a oponer , ya que ninguna de las penas individuales supera los dos años de cárcel. También le imponen una inhabilitación para ejercer cualquier profesión vinculada con menores y cinco años de libertad vigilada.

Momentos de tensión

Tras la celebración del juicio, en el que las víctimas han declarado tras una mampara, se han vivido momentos de tensión. Algunas de las jóvenes han coincidido en el exterior de la sala con el acusado y no han podido contener las lágrimas: "No has pedido ni perdón" o "me has arruinado la vida" le han espetado algunas de ellas.

El relato de las víctimas

Los hechos se produjeron entre el 2014 y el 2019. El acusado, que había trabajado durante más de 20 años en el grupo casteller, con el pretexto de darles masajes a las menores para aliviar las molestias después de los ensayos castellers, las invitaba a su casa y allí las agredía sexualmente.

Durante el juicio han testificado varias de las víctimas que han relatado algunos episodios. Una de las jóvenes ha afirmado que le tocó el pecho y le metió la mano por debajo del pijama. Otra ha explicado que el acusado le cogió su mano y se la colocó en el pene. Una tercera ha relatado que vio cómo él se masturbaba.

Comunicado de la entidad

El excasteller, al que echaron de forma cautelar de la entidad, será expulsado de forma definitiva una vez se haga pública la sentencia. Así lo ha informado esta mañana la Asociación de castellers de Barcelona en un comunicado. Han recordado que, tras saber el caso, se pusieron en contacto con la Unitat Funcional d'Abusos a Menors (Ufam) del Hospital Sant Joan de Déu, la Fundació Vicki Bernadet y la Associació d'Assistència a Dones Agredides Sexualment (Aadas), a las que han agradecido su ayuda.

Han añadido que han estado a la disposición de la justicia y de los Mossos d'Esquadra desde que se denunciaron las agresiones y que han "trabajado para acompañar a todas las personas afectadas y evitar posibles futuras situaciones similares" con la presentación en 2021 del primer protocolo contra el abuso sexual infantil en el mundo 'casteller'.