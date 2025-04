La exabadesa de Belorado asegura tener la conciencia muy tranquila por la venta de los lingotes de oro

Casi con diez minutos de retraso, la exabadesa del convento de Belorado ha llegado a su cita con la Justicia. Lo ha hecho muy sonriente a bordo de un coche conducido por otra exreligiosa y rodeada de una gran expectación mediática. Tras negarse a hacer declaraciones, Laura García de Viezma y Sor Berit, han entrado a los Juzgados de Briviesca, en Burgos.

La exabadesa está siendo investigada por un delito de estafa impropia por la venta del oro de la comunidad de clarisas de Belorado, Orduña y Derio. Una hora ha durado la declaración y, a la salida por una puerta lateral del Juzgado, se ha negado a hablar con los periodistas. Ante su insistencia, García de Viezma ha dicho que "tengo la conciencia muy tranquila". Su abogado y hermano, Enrique García de Viezma, lo ha hecho por ella. "Ha declarado que ha sido una operación normal. La comunidad tiene unos fondos invertidos en oro y ahora han decidido venderlos. No existe engaño para nadie y no existe ánimo de lucro y, por eso, no puede existir delito", aclara. Ha explicado que la venta se valoró en 129.000 euros pero obtuvieron 66.000, "tras descontar los préstamos porque ese oro estaba en garantía depositado en una entidad desde 20222".

Según el abogado podían disponer de esos bienes

El abogado mantiene que las exreligiosas podían disponer de esos bienes y que se han invertido en "cosas del monasterio". La venta se hizo a nombre de la exabadesa porque "fue ella quien lo depositó y la entidad le exigía ponerlo a nombre de una persona física, no jurídica", aclara.

Es la segunda vez que Laura García de Viezma acude a los Juzgados de Briviesca por esta operación de venta de oro que la Policía Nacional comenzó a investigar para determinar su legalidad. Hace semanas se negó a declarar porque, según su abogado, no les había dado tiempo a preparar su defensa. La siguiente cita con la Justicia será el 13 de mayo. Será la vista previa antes del desahucio del convento de Belorado que se haría efectivo el 10 de junio si no se presentan en el juicio.

