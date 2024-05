La estrategia de éxito del abogado de Daniel Sancho para exculpar a Rafael Amargo

Este martes hemos conocido ya la sentencia del bailaor Rafael Amargo, acusado de vender droga en su casa. El juez de la Audiencia Provincial de Madrid le ha absuelto. Amargo se enfrentaba a una condena de 9 años de cárcel por un delito contra la salud pública. Estuvo 5 meses en prisión provisional porque no se presentó a firmar en los juzgados y desde el 12 de abril estaba en libertad. La principal prueba contra él eran unas grabaciones telefónicas pero el juez considera que no están acreditadas. Todo gracias a la estrategia de su defensa, Marcos García Montes, también abogado de Daniel Sancho.

El tribunal que le ha juzgado junto a dos supuestos cómplices ha anulado las intervenciones telefónicas hechas por la Policía al considerar que no había indicios suficientes para ordenarlas. Esa nulidad obliga a anular también los registros en los que se decomisó la droga. Su abogado apunta ahora a la Policía. "El tema de la Policía y la detención será motivo de la correspondiente reclamación". El bailaor aseguró que la droga era para consumo propio. La Policía hablaba de trasiego de clientes en su casa pero el tribunal considera que no se ha probado que vendiera drogas.

Los magistrados han estimado que la base objetiva que justificaba la solicitud de intervenciones telefónicas era "insuficiente para estimar que la medida fuera proporcionada con base a los elementos en que fundamentaban los agentes la sospecha de la comisión de un delito contra la salud pública". La cuestión fue planteada por García Montes al inicio de la vista oral.

Absuelto de vender droga en su casa

Según el testimonio del bailaor durante el juicio, a su casa "no ha ido nadie en la vida a comprar (droga)" y aseguró no usaba mulas para mover la droga: "eso es totalmente incierto". Comentó que se enteró de su detención por los medios de comunicación antes de que le arrestaran. Respecto a una de las básculas que se mostraron en las sesiones, Amargo dijo que no era suya.

Su defensa sostuvo que lo que la droga que pudiera haber en su casa era para consumo propio. Asimismo, la Policía destacó que hubo múltiples llamadas de compradores para acordar las citas. Hace un año volvió a ser detenido por, supuestamente, seguir traficando con droga.

A Rafael Amargo le investiga además el juez de Instrucción número 27 de Madrid por un delito de tráfico de drogas y atentado a la autoridad por una denuncia interpuesta el pasado julio por sus vecinos en relación a la presunta venta de droga en su piso de la calle Espíritu Santo de la capital.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.